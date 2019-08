Lubyová: Noví učitelia začnú školský rok so zvýšením nástupného platu

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 30. augusta (TASR) – Od nového školského roka čaká začínajúcich učiteľov výrazné zvýšenie miezd. Rezort školstva je takpovediac víťazom mzdových "pretekov" v teraz končiacom sa volebnom období. Konštatovala to v piatok v Banskej Bystrici ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).Ako informovala, najväčšou novinkou od 1. septembra tohto roku sú skokovo zvýšené nástupné platy začínajúcich učiteľov, čo má prilákať mladých ľudí do školstva a zatraktívniť podmienky výkonu učiteľskej profesie." zdôraznila Lubyová.Podľa nej ak od roku 2015 bol plat začínajúceho učiteľa v ZŠ a SŠ 589 eur, od 1. januára tohto roku 759 eur, od 1. septembra to už bude 831 eur a od 1. januára budúceho roka po desaťpercentnej valorizácii skončí na úrovni 915 eur. Navyše, nastupujúci učiteľ si v prvých mesiacoch robí adaptačné vzdelávanie a podľa zákona má nárok na ďalšie šesťpercentné zvýšenie platu. Vzdelávanie trvá od šiestich mesiacov do dvoch rokov, záleží na šikovnosti učiteľa, ale aj disponovanosti školy.Podľa Lubyovej nástupný plat nového učiteľa, ktorý strávil v škole minimálne šesť mesiacov, tak po 1. januári 2020 môže dosiahnuť v hrubom 1001 eur.V prípade začínajúcich učiteľov MŠ sa ich plat z úrovne 475 eur v roku 2015 dostane po 1. januári budúceho roka a po adaptačnom vzdelávaní takmer na dvojnásobok, 819 eur.Lubyová zároveň upozornila, že nikto z pedagógov, ktorí už v školstve pracujú, sa nemusí obávať, že to bude na úkor ich osobných ohodnotení, respektíve príplatkov. Pripustila, že môže dôjsť ku krátkodobému omeškaniu poukázania peňazí na účty škôl čisto z technického dôvodu, garantuje, že všetky ich dostanú v plnej výške. Školy budú informovať prostredníctvom usmernenia či pokynu.Ako dodala ministerka, za viac než tri roky mali zamestnanci v školstve, či už pedagogickí alebo nepedagogickí štyri valorizácie platu. Jej snahou je vytlačiť ho ešte vyššie. Pripomenula tiež zachovanie kreditových príplatkov za celoživotné vzdelávanie a zvyšovanie si svojej kvalifikácie, ktoré sú do výšky 12 percent.