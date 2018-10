Lubyová označila situáciu okolo rigoróznej práce A. Danka za ošemetnú

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. októbra (TASR) – Je to plne v kompetencii univerzity, aby v prípade rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) konala podľa svojho uváženia. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Zároveň pripomenula, že toto nemá rezort školstva vo svojej kompetencii.Podľa Lubyovej "je to medzi autorom práce a danou univerzitou, ktorí si riadia vzťahy". Lubyová označila celú situáciu okolo rigoróznej práce predsedu parlamentu za "ošemetnú". Ministerka chápe postoj Danka. Ako doplnila, aj keby Danko ukázal prácu, tak sa to nezastaví nikdy.povedala šéfka rezortu školstva s tým, že toto si riadia školy so svojimi pravidlami.Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) vyštudoval a získal titul Mgr. predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), doktorský titul získal na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju rigoróznu prácu sprístupnil len okruhu oprávnených osôb. Podľa medializovaných informácií vznikli práce s rovnakým názvom a témou. Jedna z nich v roku 1999, teda o rok skôr, na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave. Vedenie UMB vyzvalo Danka na zverejnenie jeho rigoróznej práce, ten odkázal, že dokument nie je utajený a kompetentní majú k nemu prístup. Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) podala v utorok (16.10.) na Generálnej prokuratúre SR v súvislosti s Dankovou rigoróznou prácou podnet z dôvodu podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Danko jej krok nekomentoval. Už skôr oznámil, že v prípade spochybňovania jeho právnického vzdelania a titulu nevylučuje postup v trestnoprávnej rovine.Rigoróznu prácu s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty, obhájenú v roku 1999, vedenie Právnickej fakulty UK v Bratislave vo svojom archíve nenašlo. Na stredajšej tlačovej konferencii to priznal dekan fakulty Eduard Burda, ktorý reagoval na mediálnu žiadosť o sprístupnenie tejto práce.