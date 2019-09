Lubyová: Pomalé čerpanie eurofondov spôsobuje nižší dopyt prijímateľov

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) – Rýchlosť čerpania eurofondov je ovplyvnená nižšou absorpčnou schopnosťou, dopytom prijímateľov, taktiež zložitými procedúrami, ktoré sú s čerpaním spojené, ale napríklad aj s objektívnymi ťažkosťami, ktoré predstavuje nezáujem potenciálnych hodnotiteľov, obávajúcich sa mediálneho nátlaku. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Martina Lubyová (nominantka SNS) to uviedla na pondelkovom rokovaní Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, kde odpovedala na kritiku opozičných poslancov Veroniky Remišovej (nezaradená) a Branislava Gröhlinga (SaS).Remišová poukázala na to, že napríklad v Operačnom programe Výskum a inovácie je čerpanie jedno z najhorších vôbec.uviedla. Okrem pomalého čerpania systém postihuje podľa nej, spochybnila tiež efektívnosť čerpania prostredníctvom tzv. národných projektov.uviedla Remišová, poukazujúc konkrétne na národné projekty Centra vedecko-technických informácií (CVTI).Názor Remišovej na zlé čerpanie zdieľa aj Gröhling, v tejto súvislosti hovoril o zdrojoch v rámci prioritnej osi na vzdelávanie v Operačnom programe Ľudské zdroje.povedal.Lubyová v argumentácii, vysvetľujúcej nižšie čerpanie, zdôraznila menšiu absorpčnú schopnosť prijímateľov pri dopytových projektoch.uviedla Lubyová, poukazujúc napríklad na nedávnu výzvu na priemyselné, strategické vývojové centrá vo výške 100 miliónov eur.uviedla.Ohradila sa voči Remišovej tvrdeniu o veľkom počte nezrovnalostí.zdôraznila. Odmietla tiež atak, že sa snaží umelo zrýchliť cez tzv. národné projekty. Povedala pritom, že to bola práve ona, ktorá pri nástupe do funkcie stopla pripravené národné projekty a razila cestu čerpania prostredníctvom menších, dopytovo orientovaných projektov. V súvislosti so spomínanou výzvou, týkajúcou sa CVTI upozornila, že národné projekty v tomto prípade boli súčasťou schváleného operačného programu.Pod pomalšie tempo čerpania sa podľa nej podpísalo aj nevyhnutné prenastavenie procedúr v operačnom programe Výskum a inovácie, no takisto aj problém s počtom hodnotiteľov.povedala ministerka.Zdôraznila však, že z celkovej alokácie 2,2 miliardy eur je vo výzvach už 93 percent.uviedla.