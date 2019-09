Lubyová sa sústredí na to, čo dokáže urobiť do volieb

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 2. septembra (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) sa sústredí na to, čo ešte dokáže do blížiacich sa parlamentných volieb urobiť. Ako uviedla počas otvorenia školského roka 2019/20 na Základnej škole Beňovského v bratislavskej mestskej časti Dúbravka, o budúcnosti nešpekuluje.povedala Lubyová s tým, že z toho pohľadu by jej bolo ľúto, keby v novom volebnom období opäť nestála na čele rezortu školstva.Na otázku, či bude na kandidátke SNS, Lubyová povedala, že to vôbec nevie povedať. Podľa nej ide o predčasnú otázku.Lubyová je šéfkou rezortu školstva od septembra 2017. Na tomto poste vystriedala Petra Plavčana, ktorý po kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie abdikoval koncom augusta 2017 na svoju funkciu.