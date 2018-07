Lubyová: SAV nedodala všetky dokumenty, nežiadame nič nad rámec zákona

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) počas tlačovej konferencie na tému Porušovanie Zákona o verejných výskumných inštitúciách a Petícia za SAV v Bratislave 27. júla 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Informácie o tom, že Slovenská akadémia vied (SAV) dodala v zákonom stanovenom termíne do 31. mája všetky dokumenty potrebné na registráciu jej organizácií do Registra verejných výskumných inštitúcií (VVI), nie sú pravdivé. Rovnako neplatí, že rezort školstva žiada od SAV dokumenty nad rámec zákona. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).deklarovala Lubyová.Problém právneho vákua, ktorý v SAV vznikol, sa podľa ministerky rieši.ozrejmila s tým, že stále je možnosť, aby sa jednotlivé ústavy SAV, ktoré majú dokumentáciu v poriadku, registrovali postupne.Rezort SAV ponúkol a ponúka, aby SAV využila registráciu podľa platného zákona o VVI už teraz.uistila Lubyová.Ministerstvo si zároveň v procese transformácie všimlo, že dochádzalo k netransparentnému konaniu v oblasti evidencie majetku SAV.povedala Lubyová.Podľa jej slov rezort nemohol súhlasiť so spôsobom identifikácie hnuteľného majetku, ktorý bol uvedený neurčito a bez údajov, ktoré by ho umožnili identifikovať a oceniť. Napríklad bola tam identifikácia len inventárnym číslom a slovom superpočítač, mikroskop, osobný automobil či traktor.pýtala sa Lubyová a odmietla, že by sa jej rezort chcel k SAV chovať macošsky.Ministerka uisťuje, že konanie jej rezortu je motivované tým, že mu ide o ochranu a rozvoj SAV aj do budúcna.apelovala.Lubyová tiež upozornila na apolitickosť SAV, ktorú vyžaduje zákon.dodala.Slovenská akadémia vied trvá na tom, že splnila podmienky na registráciu jej organizácií do Registra VVI, ale ministerstvo školstva ich napriek tomu stále nezaregistrovalo. Zdôrazňuje, že zápis v registri potrebuje urýchlene. SAV funguje v súčasnosti v právnom vákuu.uviedla hovorkyňa Monika Hucáková.Na stranu SAV sa postavili desiatky osobností zo spoločenského a kultúrneho života, ktorí spolu so stovkami signatárov podpísali petíciu Stojím za SAV. Medzi osobnosťami sú historička umenia Alexandra Kusá, herci Táňa Pauhofová, Richard Stanke, Tomáš Maštalír, Lukáš Latinák, Henrieta Mickovičová a Alexander Bárta. Petíciu podpísali napríklad aj riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla, spisovateľ Viliam Klimáček či Imrich Barak, ktorý spolu s Fedorom Gömörym založili iniciatívu Veda chce žiť - Iniciatíva za podporu vedy na Slovensku.