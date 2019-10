Lubyová: Seniorský šport bol zanedbávaný, je potrebné ho podporovať

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 1. októbra (TASR) – Seniorský šport bol doteraz zanedbávaný, je potrebné ho podporovať. V utorok to pri príležitosti Medzinárodného dňa starších a na začiatku Mesiaca úcty k starším uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v parku Pekníková v bratislavskej mestskej časti Dúbravka.Šéfka rezortu školstva pripomenula, že Slovenská republika podlieha starnutiu.povedala Lubyová s tým, že vlani sa prvýkrát stalo, že počet seniorov nad 65 rokov prevýšil počet detí do 14 rokov.Spoločenská skupina seniorov podľa ministerky školstva nadobúda obrovský význam, nielen ekonomický, ale aj spoločenský a sociálny. Rovnako má význam aj v oblasti fyzického a psychického zdravia či rozvoja a potenciálu krajiny.povedala Lubyová.Rezort školstva plánuje odštartovať hnutie na podporu starších ľudí, aby podporili ich aktívny život aj vo vyššom veku. Lubyová doplnila, že na ministerstve vytypovali športy, ktoré sú pre dôchodcov najzaujímavejšie a najmasovejšie a poskytujú aj potenciál pre stretávanie sa. Ide napríklad o chôdzu, nordic walking, jogu či plávanie.dodala šéfka rezort školstva s tým, že na Slovensku je okolo 600.000 seniorov, ktorí sa po odchode do dôchodku nesocializujú a tých chcú priviesť naspäť do spoločnosti. Práve šport je podľa Lubyovej jednou z najlepších ciest.Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky si myslí, že je dobré, keď sa seniori chodia do kolektívu, športujú, učia sa alebo sa venujú ručným prácam.Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších a na začiatku Mesiaca úcty k starším ministerka školstva odovzdala seniorom v parku v Dúbravke palice na nordic walking.