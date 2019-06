Lubyová: Slovenská akreditačná agentúra má pozdvihnúť kvalitu VŠ

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 6. júna (TASR) – Jedným zo základných výsledkov práce novovzniknutej Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA) bude výborne nastavené profesionálne hodnotenie, pozdvihne sa kvalita vysokého školstva a odrazí sa to v medzinárodnom hodnotení v rankingoch. Vo štvrtok to uviedla počas konferencie SAA pre vysoké školstvo na tému kvalita vysokoškolského vzdelávania z rôznych uhlov pohľadu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).povedala Lubyová. Zároveň poznamenala, že SAA v sebe zahŕňa medzinárodne princípy hodnotenia vysokých škôl." uviedla Lubyová s tým, že úlohou SAA je preniesť medzinárodné štandardy do slovenského priestoru. Podľa nej to nie je dôležité len preto, aby vysoké školy boli vnímané zo strany verejnosti a študentov na Slovensku za kvalitné, ale aj preto, že v EÚ sa zakladá nový európsky vzdelávací priestor. "poznamenala šéfka rezortu školstva.SAA pre vysoké školstvo má od budúceho roku nahradiť Akreditačnú komisiu, poradný orgán vlády SR.povedal predseda výkonného výboru SAA pre vysoké školstvo Robert Redhammer. Ako doplnil, v médiách sa sporadicky diskutuje o zabezpečovaní kvality vo vysokom školstve, spravidla ide o úzky pohľad na určitú špecifickú vec a spravidla je kritický.Predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD) poznamenal, že "Ako doplnil, nové študijné odbory sa podľa nových pravidiel budú akreditovať od budúceho roku. "povedal Petrák.Zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania bola zriadená SAA pre vysoké školstvo, ktorá má v celom systém poskytovať vysokým školám externé hodnotenie kvality. Súčasne má rozhodovať o udelení či neudelení akreditácií, teda oprávnení vysokých škôl vykonávať svoju hlavnú činnosť v konkrétnej oblasti.