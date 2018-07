Lubyová: Tridsaťmiliónový balík na internáty možno načať už tento rok

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. júla (TASR) - Vysoké školy (VŠ) by mohli začať z druhého 30-miliónového balíka určeného na opravu internátov čerpať peniaze už tento rok. Pripustila to ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS), podľa ktorej to závisí od toho, ako jednotlivé školy postupujú s rekonštrukciou z prvej etapy.Vláda uvoľnila na opravy internátov 50 miliónov. Prvých 20 sa uvoľnilo v júni, ďalších 30 sa má čerpať v rokoch 2019 a 2020.dodala Lubyová.V tomto roku prejdú rekonštrukciou ubytovacie zariadenia pre študentov v Bratislave, Košiciach, Prešove, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Ružomberku, Zvolene a v Komárne. Celkovo bolo na účty verejných vysokých škôl poslaných 20 miliónov eur a začala sa tak najrozsiahlejšia rekonštrukcia ubytovacích kapacít v histórii krajiny. Podľa informácií z rezortu školstva najväčšia časť z vyčlenených financií ide na obnovu študentských domovov v Bratislave, a to 8.107.710 eur.Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave pre TASR uviedla, že rezort školstva zaslal na účet univerzity 19. júna sumu 3.150.917 eur. V Bratislave získala financie aj Slovenská technická univerzita, ide o hodnotu 3.956.793 eur. Obnovou prejdú aj ubytovacie zariadenia, ktoré patria v hlavnom meste Ekonomickej univerzite, tá získala na tento zámer jeden milión eur.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získala 1.038.000 eur, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 495.939 eur, tri milióny eur získala v metropole východu i Technická univerzita.Rezort školstva poslal na účet Prešovskej univerzity v Prešove 1.500.000 eur a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre jeden milión eur. Žilinská univerzita v Žiline použije na obnovu študentského ubytovania 1.041.351 eur. Technická univerzita vo Zvolene dostala 1.805.000 eur, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540.000 eur a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600.000 eur.Financie získala aj Katolícka univerzita v Ružomberku (506.000 eur), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (237.000 eur), Univerzita J. Selyeho v Komárne (50.000 eur), Akadémia umení v Banskej Bystrici (30.000 eur), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (27.000 eur) a Trnavská univerzita v Trnave (22.000 eur).