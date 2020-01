Lubyová tvrdí, že zákon o podpore práce s mládežou sa mal novelizovať

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 1. januára (TASR) – Zákon o podpore práce s mládežou bol prijatý v roku 2008 a za toto obdobie sa veľa vecí zmenilo, preto bolo potrebné pristúpiť k jeho novelizácii. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) to uviedla pre TASR v rámci bilančného rozhovoru. Ministerka vyzdvihla, že sa podarilo významne zvýšiť aj pravidelné financovanie práce s mládežou.uviedla Lubyová. Poznamenala, že rezort školstva umožnil, aby na úrovni samosprávy vznikali mládežnícke parlamenty, rovnako bola podporená aj účasť mladých ľudí na rozhodovaní samospráv. Ministerstvo tak podľa jej slov chcelo docieliť, aby mala mládež možnosť zúčastňovať sa na rozhodovaní jednotlivých orgánov na úrovni mesta alebo obce. Rovnako tým chcelo dosiahnuť, aby boli mladí ľudia braní na rokovaniach ako vážni partneri a aby mohli sedieť za rokovacím stolom.Organizácie budú môcť po novom i oveľa lepšie čerpať dotácie, pretože sa zjednodušili pravidlá pri ich poberaní a organizáciám sa umožnilo do spolufinancovania zarátať aj hodnotu dobrovoľníckej práce. "Niektoré organizácie, ktoré nemajú veľa finančných prostriedkov, ale zapájajú dobrovoľníkov, tak získajú lepší prístup ku štátnej podpore a grantom" doplnila ministerka.Z novely zákona vyplýva, že by sa mal zaviesť nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže. Značku kvality by mal udeľovať minister školstva na základe žiadostí hodnotených Akreditačnou komisiou. Dôvodom je potreba zvyšovania a garancie kvality inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Udeľovanie značky kvality môže podľa ministerstva školstva výrazne pomôcť aj menším subjektom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou