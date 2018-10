Lučenec prehral s Vytisom, do elitnej fázy postúpil litovský klub

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

8. skupina:



Mimel Lučenec – FK Vytis 2:3 (1:2)



Góly: 14. Steinwandter, 39. Fehervári (z pok. kopu) - 18. Guesinho Genigle, 19. Isaac, 23. Rafa, ČK: 18. Steinwandter, 28. Da Silva Luciano (obaja Lučenec)



zostava Lučenca: Oberman - Fehervári, Steinwandter, Riberiro, Ricardo - Da Silva Luciano, Petík, Kočiš, Brunovský - Greško, Kuhadík, Hricov



Ďalší výsledok:



Valletta FC – Araz Naxcivan 1:1 (0:1)



Góly: 29. Di Maio - 3. Baghirov, ČK: 14. Atajev, 29. Gabibov (obaja Araz)







Tabuľka:



1. FK Vytis 2 2 0 0 4:2 6 - postup



2. Mimel Lučenec 2 1 0 1 6:6 3



3. Valletta FC 2 0 1 1 4:5 1



4. Araz Naxcivan 2 0 1 1 1:2 1







Ďalší program:



sobota 6. októbra:



15.30: FK Vytis – Valletta FC



18.00: Araz Naxçivan – Mimel Lučenec

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lučenec 4. októbra (TASR) - Futsalisti Mimel Lučenec vo štvrtok prehrali v ich druhom zápase Ligy majstrov UEFA 2018/2019 v domácej Aréne s litovským FK Vytis 2:3. Stratili tak šancu na postup do elitnej fázy, kam sa dostal práve ich súper z Litvy. Posledný zápas na turnaji 8. skupiny hlavnej fázy LM odohrajú zverenci trénera Mariána Berkyho v sobotu proti azerbajdžanskému Arazu Naxcivan (18.00 h.).Lučenec v stredu pri debute v prestížnej súťaži historicky zdolal maltský Valletta FC 4:3. Keďže v prvom zápase 2. hracieho dňa sa zrodila remíza 1:1 medzi Vallettou a Arazom, bolo isté, že víťaz večerného zápasu postúpi do elitnej fázy medzi šestnásť najlepších klubov v Európe.Úradujúci slovenský vicemajster musel hrať od prvých sekúnd koncentrovane, keďže Vytis bol dosť nebezpečný, ale brankári na oboch stranách podržali svoje tímy pri niekoľkých dobrých šanciach. Hralo sa pomerne tvrdo, fauly sa akumulovali na oboch stranách. A práve po šiestom faule Litovcov v 14. minúte dostal šancu kopať desiatku Steinwandter a aj s prispením ľavej tyče ju využil - 1:0.Hostia v záverečnej päťminútovke Lučenec poriadne zatlačili, skúšali to častými strelami, ale brankár Oberman bol výraznou oporou. No problémy pre Mimel nastali v 18. minúte, šiesty faul zaznamenal Steinwandter, keďže to bolo v čistej šanci súpera, dostal červenú kartu. A hoci nariadenú penaltu Rafa napálil len do žrde, následnú presilovku o jedného hráča Vytis využil vďaka Guesinhovi Geniglemu. A o pár sekúnd skvelú individuálnu akciu ukázal Isaac a nekompromisným projektilom pod brno dostal Vytis do vedenia 2:1.V druhom polčase udrel Vytis hneď na jeho začiatku, keď sa opäť individuálne prekrásne presadil Rafa a tvrdou strelou prepálil Obermana. Tréner Berky okamžite siahol k hre vabank bez brankára, ale hostia stále dobre bránili. Navyše pri rýchlom kontraataku musel ďalšiu záchrannú brzdu zatiahnuť Da Silva Luciano a hneď dostal aj ČK.V následnej presilovke Oberman zázračne zneškodnil šancu súpera, ten početnú výhodu napokon nevyužil. Osem minút pred koncom v hre s piatimi hráčmi v poli trafil domáci Ricardo iba pravú tyč, neskôr aj brvno, z protiútoku zasa do bránky bez gólmana nedostal loptu Isaac, lebo ho výborne zablokoval Kuhajdík. Minútu a 41 sekúnd pred koncom z penalty za ruku v šestke znížil domáci kapitán Fehervári na 2:3. Dráma pred zaplneným hľadiskom gradovala, no Vytis si aj pri power play Mimelu už triumf a prekvapivý postup postrážil.