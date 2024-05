Lucie Bílá prináša poctu P. Hapkovi k jeho nedožitým 80. narodeninám

Lucie Bílá v rámci svojej bohatej a úspešnej kariéry nahrala a naspievala piesne mnohých autorov, medzi ktorými nechýba ani dvojica Petr Hapka a Michal Horáček. V týchto dňoch česká diva predstavuje nový videoklip k piesni Hvězdy jsou jak bonbónky, ktorý je spomienkou na fenomenálnu tvorbu tohto legendárneho dua.





"Keď si Petr sadol k svojmu vždy mizerne naladenému pianu a s veľkou intonačnou slobodou zaspieval novú pieseň, boli to chvíle, ktoré sa tak hlboko zapisujú do emocionálnej pamäte, že menia a nanovo vytyčujú celý život. Nikdy potom, ani keď klavírny základ bol v štúdiu zahraný dokonale, a keď tú pieseň spievali školení speváci, už to na mňa tak nezapôsobilo," hovorí o svojom kolegovi Michal Horáček.Nová pieseň v podobe singla a videoklipu Hvězdy jsou jak bonbónky vznikla ako špeciálna pocta skladateľovi Petrovi Hapkovi pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín. Ide o doposiaľ nevydanú skladbu tejto legendárnej dvojice, ktorá bola nahraná na jar tohto roka. Komornú pieseň s jasným rukopisom Hapku a Horáčka naspievala Lucie Bílá v sprievode svojich dvorných muzikantov - klaviristu Petra Maláska a gitaristu Josefa Štěpánka. Hudobným producentom je už tradične Dalibor Cidlinský jr. K pesničke vznikol aj výtvarne ladený videoklip v réžii Zbyňka Raušera."Petr Hapka bol autor, ktorý mi nesmierne chýba. Oslávil by už 80. narodeniny a ja som premýšľala nad tým, čo by mu urobilo radosť. Túto pieseň, ktorú mi kedysi dávno priniesol, som mala uloženú asi práve pre túto chvíľu," spomína Lucie Bílá.Hvězdy jsou jak bonbónky klip: