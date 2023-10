Ľudí nemôžeme vzdelávať spôsobom nerešpektujúcim dôstojnosť človeka, tvrdí KHD na výstavu Body Worlds

Nakladanie s ľudskými pozostatkami

Telá môžu patriť čínskym väzňom

30.10.2023 (SITA.sk) - Predstavitelia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) opätovne apelujú na členstvo vlády, aby zrušilo výstavu Body Worlds v bratislavskom obchodnom centre Nivy.Kresťanskí demokrati sa obracajú najmä na ministrov zdravotníctva, školstva a vnútra, aby zastavili výstavu mŕtvych ľudských tiel, ktorá podľa nich porušuje platnú legislatívu.Vo svojom stanovisku pritom poukázali aj na to, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave konštatoval nelegálnosť výstavy a začal voči organizátorovi správne konanie.„Nakladanie s ľudskými pozostatkami musí byť v súlade so zákonom o pohrebníctve. Musí sa s nimi zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. Zároveň právna úprava presne vymedzuje, za akých podmienok je možné ľudské pozostatky vystavovať,“ uviedlo KDH.Doplnilo, že v rámci predmetnej výstavy sa s ľudskými pozostatkami zaobchádza spôsobom, ktorý je v rozpore s platnou legislatívou a hrubo narúša ľudskú dôstojnosť.Kresťanskí demokrati tiež poukázali na to, že viaceré organizácie kritizovali výstavu za využívanie ľudského tela na komerčné účely, čo je v rozpore s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne.„Výstava skutočných mŕtvych ľudských tiel účelovo zavádza laickú verejnosť a prezentuje nepravdivý a hrubo znevažujúci obraz o ľudskom tele. Preto je neprijateľnou edukačnou aktivitou pre odbornú či širokú verejnosť. Nemôžeme vzdelávať ľudí spôsobom, ktorý nerešpektuje dôstojnosť človeka a zarába na neetickom zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami,“ vravia kresťanskí demokrati. Za problematickú považujú i nejasnosť pôvodu ľudských ostatkov.„Nemôžeme tolerovať, že vystavené ľudské pozostatky môžu patriť s veľkou pravdepodobnosťou politickým väzňom čínskeho komunistického režimu,“ zdôraznili.Pod stanoviskom sú podpísaní člen Ústavnoprávneho výbor NR SR František Mikloško, europoslankyňa Miriam Lexmann, člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo Peter Stachura a podpredseda KDH a člen Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Marián Čaučík.