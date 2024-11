Ľudia 17. novembra odmietli násilie, dnes je však slovenskou realitou. Pellegrini vyčíta vláde, že nepripravila oficiálne oslavy (video)

Spomenul aj atentát na premiéra

16.11.2024 (SITA.sk) - Pri pohľade na to, ako sa ideály novembra 1989 napĺňajú v každodennom živote, sa nevyhneme rozčarovaniu a často aj sklamaniu. Prezident Peter Pellegrini to uviedol vo svojom príhovore v Slovenskej televízii a rozhlase , v predvečer 35. výročia udalostí zo 17. novembra 1989. Podotkol, že na námestiach vtedy ľudia odmietli násilie.„Čo je však dnešnou slovenskou realitou? Čoraz agresívnejšie slovné násilie, ktoré stále viac a viac otravuje politickú aj spoločenskú diskusiu, a prostredníctvom sociálnych sietí a médií sa šíri do každej oblasti ľudského života," uviedol Pellegrini.Spomenul i reálne fyzické násilie, s politickým pozadím, ktoré Slovensko dosiaľ počas demokratického života nepoznalo. Narážal tým na atentát na premiéra Roberta Fica Smer-SD ) z mája tohto roka.„Namiesto toho, aby tento atentát na demokraciu aspoň na chvíľku krajinou zatriasol, aby sa spamätala a zastavila tie najhoršie vášne, slovenská politická i občianska scéna naďalej žije spôsobom, akoby sa vlastne nič nestalo," skonštatoval.Akcentoval, že ak nezastavíme šírenie nenávisti, táto nenávisť sa môže stať hrozbou pre to, čo bolo v novembri 1989 nenásilne a pokojne vybojované. V tomto smere podčiarkol, že sa to podarilo i vďaka spolupatričnosti a dobrej vôli medzi ľuďmi na novembrových námestiach.Spoločnosť je podľa hlavy štátu dnes rozdelená, podotkol, že mnohí jej predstavitelia konajú proti jej súdržnosti, lebo to vyhovuje ich politickým cieľom. Vyzval ľudí, aby skúsili vystúpiť zo svojich názorových „bublín" a skúsili pochopiť aj iné postoje ako tie, ktoré zdieľajú.„Ak sa nám to nepodarí, skúsme aspoň uznať, že každý má právo vidieť svet svojimi očami, a tie oči môžu čerpať z úplne iných zdrojov poznania, než tie naše," apeloval prezident.Pellegrini pripomenul, že ľudí pred 35 rokmi spájala i túžba po lepšom a dôstojnejšom živote. Poukázal, že ak v súčasnosti mnohí z nich bojujú s ťažkými životnými podmienkami a sociálnymi ťažkosťami, nemožno sa čudovať, že v spoločnosti prevláda skepsa a sklamanie.Prezident zdôraznil, že hodnoty novembra 1989 nie sú samozrejmosťou a je potrebné pripomínať si ich. Vyjadril ľútosť nad tým, že 35. výročie tejto udalosti nesprevádzajú žiadne oficiálne oslavy pripravené vládou, ako to bolo napríklad v prípade výročia SNP, či príchodu sv. Cyrila a Metoda.„17. november nie je dňom, ktorému máme dávať stranícku či politickú nálepku. Nie je to deň, kedy si máme pripomínať vlastné politické úspechy, alebo naopak protestovať proti súčasnej demokraticky zvolenej moci," vyjadril sa Pellegrini.Zdôraznil tiež, že nik nemá právo prisvojovať si tento sviatok, či ohýbať výsledok Nežnej revolúcie podľa svojho politického presvedčenia. Rovnako prízvukoval, že 17. november patrí všetkým občanom.Pellegrini v rámci prejavu zdôraznil, že ako súčasná, tak aj budúce vlády, musia zaistiť, aby Slovensko dobehlo zameškané a ponúknuť víziu budúcnosti. Apeloval na dobudovaní infraštruktúry, pozdvihnutie škôl, nemocníc či železníc.„Musíme aj vedieť, kam naše úsilie smeruje a kde je miesto Slovenska na mape sveta v 21. storočí. Čo chceme svetu ponúknuť, v čom sa chceme zdokonaľovať, čo sú naše najväčšie prednosti, a kam sa budú upierať nádeje mladej generácie, ktorá postupne prevezme spravovanie našej vlasti," vymenúvala hlava štátu.Prezident tiež podotkol, že ak takúto víziu nedokážeme pomenovať a začať napĺňať, nevyhneme sa nostalgii za časmi pred rokom 1989, ani sklamaniu ľudí z demokratického zriadenia a jeho schopnosti postarať sa o človeka v každej fáze jeho života.„A to už môže byť vážny problém pre všetko, čo 17. november do našich životov priniesol, a čoho sa za žiadnych okolností nechceme a nemôžeme vzdať," vystríhal Pellegrini.Prezident tiež pripomenul hodnoty novembra 1989, ako sú vzájomné porozumenie, solidarita či schopnosť meniť spoločnosť bez násilia. Apeloval na to, aby sme si pripomínali ich význam a hovorili o nich s tými, ktorí november 1989 nezažili. „Konajme tak, aby sme sa k ideálom novembra 1989 približovali, a nie vzďaľovali," uzavrel Pellegrini.