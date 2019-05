Ľudia a právnické osoby by mohli naďalej spievať hymnu iného štátu

Na snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) - Ľudia a právnické osoby by mohli naďalej hrať a spievať hymnu iného štátu. Návrh novely zákona o štátnych symboloch, ktorou chce Most-Híd opraviť nedávno prijatú novelu z dielne SNS, posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novelu prerokúvajú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní.Podľa novely poslancov Mosta-Híd by mal zákon naďalej hovoriť, že slovenská štátna hymna sa hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru. Tiež to, že štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia. Týmto však podľa návrhu Mosta-Híd nemá byť dotknuté. Zákon sa má meniť aj v otázke pokút.V prípade pôvodnej novely zákona o štátnych symboloch z dielne SNS plénum v piatok (10. 5.) prelomilo veto prezidenta SR Andreja Kisku. Ten ju vrátil Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie ako celok. Poslanci nemohli robiť zmeny, mohli iba zákon odmietnuť alebo schváliť. Za novelu hlasovalo 86 zákonodarcov. Právna norma tak po opätovnom schválení naďalej obsahuje aj spornú časť týkajúcu sa hrania a spievania cudzej štátnej hymny.