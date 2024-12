Ľudia bez domova v Michalovciach môžu opäť využiť dočasné prístrešie, ktoré zriadilo mesto

Zabezpečili aj dostupnosť hygienických služieb

K dispozícii by mal byť do konca marca

Mesto pomáha už niekoľko rokov

14.12.2024 (SITA.sk) - Ľudia bez domova v Michalovciach môžu i tento rok využiť dočasné prístrešie, ktoré zriadilo mesto. Stan môžu nájsť v blízkosti útulku Slovenského Červeného kríža na Staničnej ulici. Aj tento rok ho gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi požehnali svätenou vodou.„Celtový stan aj s vybavením zakúpilo mesto a poslúži v zimných mesiacoch ako forma nízkoprahového bývania pre ľudí bez domova," ozrejmila samospráva.V stane možno umiestniť 15 lôžok, kde môžu ľudia bez domova prenocovať, podľa skúseností mesta ide o dostačujúci počet. V stane sa nachádza aj vykurovacie teleso na tuhé palivo a napojenie na elektrinu, ktoré finančne zaistilo mesto. Rovnako zabezpečilo aj dostupnosť potrebných hygienických služieb, nádobu na komunálny odpad i jeho pravidelný vývoz.„O vykurovanie, poriadok a čistotu v okolí stanu sa stará poverená osoba, ktorej mzdu hradí mesto. O bezproblémový chod tohto provizórneho nízkoprahového ubytovacieho zariadenia sa stará mestská polícia, ktorá pomáha zabezpečovať krízový režim," vysvetľuje mesto Michalovce.Doplnilo, že osoby bez domova môžu do stanu prísť medzi 15:30 a 21:30, odísť z neho musia najneskôr do 8:30. Medzitým je objekt dočasného ubytovania uzatvorený, no môžu v ňom zostať osoby so zdravotnými problémami.Mesto predpokladá, že stan bude k dispozícii do konca budúcoročného marca. Samospráva upozornila, že ľudia, ktorí chcú v stane prespať, musia dodržiavať pokyny a pravidlá, s ktorými sú vopred oboznámení.„Ubytovanie možno odmietnuť napr. osobe, ktorá javí známky požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, alebo osobe, ktorá porušila prevádzkový poriadok zariadenia," informuje mesto.Michalovce zabezpečili prvý stan pre ľudí bez domova v roku 2016, spolupracovali na tom s rezortom obrany. O rok neskôr v projekte pokračovali a v roku 2018 zakúpili vlastný vojenský stan za približne 1 500 eur, a tiež vybavenie v podobe piecky na tuhé palivo, postelí i matracov. Pokračovali aj v roku 2019, po pandémii sa k tejto forme pomoci vrátili v rokoch 2022 a 2023.„Okrem stanu samospráva zabezpečila pre ľudí, ktorí v ňom nocovali, aj teplé jedlo v podobe sýtych polievok. Peniaze, za ktoré bolo jedlo pripravené, pochádzali z charitatívneho predaja primátorského punču podávaného na Mikuláša. Kapustnicu navarila spoločnosť SMM," doplnilo mesto Michalovce.