Ľudia budú mať menej starostí pri vybavovaní dávky v nezamestnanosti

Bratislava 10. júla (TASR) - Ľudia budú mať od budúceho roka menej povinností pri vybavovaní dávky v nezamestnanosti. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Upravuje tiež výkon lekárskej posudkovej činnosti, ako aj určenie vymeriavacieho základu pri 13. a 14. plate.Po novom nezamestnaní získajú dávku automaticky so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a budú môcť o ňu požiadať priamo na úrade práce. Doteraz platilo, že nárok na ňu si uplatňujú v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti. Považuje sa za ňu oznámenie úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti sa súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorej súčasťou je aj Poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti a poberateľa dávky v nezamestnanosti.Po novom však ľudia nebudú musieť navštíviť viaceré inštitúcie.uvádza sa v novele.Právnou normou sa upravuje aj výkon lekárskej posudkovej činnosti. V osobitných prípadoch by sa mohla vykonať aj bez účasti poistenca alebo poškodeného. Mohlo by sa tak stať napríklad v prípadoch, keď je diagnóza nemenná. Tiež sa má upraviť posudková činnosť lekárov pri dočasnej pracovnej neschopnosti.Novela upravuje aj určenie vymeriavacieho základu na platenie sociálneho poistenia zamestnancom a zamestnávateľom z 13. a 14. platu ešte pre zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Na Slovensku sa vlani zaviedol daňovo a odvodovo zvýhodnený 13. a 14. plat. Pred začatím vykonávania ročného zúčtovania, teda pred 1. januárom 2022, však bolo potrebné upraviť určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu poskytnutého pracovníkovi v roku 2021 a zo 14. platu poskytnutého v rokoch 2019 až 2021.