Ľudia by mali nakupovať len cez overené e-shopy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Na Slovensku aj v zahraničí sa množia prípady, keď e-shopy ponúkajú tovar za veľmi nízke ceny. Často ide o e-shopy, ktoré sa tvária, že predávajú značkový tovar, zobrazujú sa aj na sociálnych sieťach a ľudia ich zdieľajú. To, že išlo o podvod, zistia ľudia až vtedy, ak tovar zaplatia, ten nepríde a e-shop zmizne.Podľa odborníkov na internetovú bezpečnosť môžu podvodníci takto nielen jednorazovo vylákať peniaze, ale aj zbierať osobné údaje – teda meno, priezvisko, email a aj údaje o platobnej karte, ktorú môžu následne ďalej zneužiť.Aj napriek takýmto varovaniam odborníkov či polície podvodov pri online nákupoch stále pribúda. Dokazuje to aj prieskum Uniqa poisťovne, podľa ktorého sa ľudia sa stávajú obeťou najčastejšie pri nákupoch a platbách cez internet.hovorí Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku poisťovne.Podľa odborníkov sa dá falošný alebo nedôveryhodný e-shop niekedy spoznať už na prvý pohľad. Zlá gramatika (nepresný preklad do slovenčiny zahraničnými útočníkmi), neúplné alebo chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi obchodu, nereálne nízke ceny, ale aj chýbajúce kontaktné údaje či jediný možný spôsob platby kartou.upozorňuje špecialista na digitálnu bezpečnosť spoločnosti Eset Peter Stančík.radí Koch.Podľa neho to isté platí v prípade nedoručeného, poškodeného alebo nekompletne dodaného tovaru. Podmienkou je, že musí ísť o nový tovar.