Ľudia by sa nemali kvôli vianočným sviatkom zbytočne zadlžiť

Bratislava 6. decembra (TASR) - Predvianočné obdobie zaťaží nejeden rodinný rozpočet. Súčasne s tým v týchto týždňoch rastie aj záujem klientov o spotrebné úvery. Štatistiky ČSOB však potvrdzujú, že klienti nevyužívajú toto financovanie na kúpu darčekov alebo iné výdavky spojené s krátkodobou spotrebou.Je to v súlade s odporúčaniami banky, že spotrebné úvery by nemali slúžiť na jednorazové výdavky spojené s vianočnými nákupmi. Na preklenutie obdobia niekoľkých týždňov môže byť finančne výhodnejšia kreditná karta s bezúročným obdobím, miniúver alebo povolené prečerpanie na účte.vysvetľuje Andrea Lazar, manažérka retailového segmentu banky.Ak klient pred Vianocami potrebuje iba finančne vykryť obdobie najbližších týždňov a financovať nákupy, napríklad elektroniky, odporúča banka uprednostniť kreditnú kartu pred spotrebným úverom. Pri kreditnej karte totiž klient získava bezúročné obdobie, a ak peniaze vráti do 55 dní od nákupu, neplatí žiadne úroky. Ďalšou výhodou je, že nákupom cez kreditnú kartu zároveň získava aj predĺženú záruku na tovar o ďalší rok a ochranu nákupu pre prípad poškodenia či jeho odcudzenia na obdobie pol roka.Ďalšou možnosťou, ako kompenzovať krátkodobý výpadok v rodinnom rozpočte pred Vianocami, je povolené prečerpanie na bežnom účte. To klientovi poskytuje rýchlu rezervu napríklad v prípade, ak mu po vianočných nákupoch nezostalo na účte dosť peňazí na úhradu trvalých príkazov.