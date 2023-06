Ľudia by v prípade úradníckej vlády rozhodli inak ako poslanci, ukázal prieskum

16.6.2023 (SITA.sk) - Ak by o dôvere pre úradnícku vládu Ľudovíta Ódora rozhodovali občania, pravdepodobne by ju získala. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO , ktorý zverejnila televízia Joj v diskusnej relácii Na hrane.Podľa prieskumu by dôveru vláde určite vyslovilo 30 percent respondentov a asi vyslovilo ďalších 22,7 percenta. Naopak, určite by vláde dôveru nevyslovilo 23,2 percenta opýtaných a skôr nie ďalších 15,1 percenta. Odpovedať na otázku o prípadnom vyslovení dôvery vláde nevedelo alebo nechcelo deväť percent respondentov.Pokiaľ ide o politickú príslušnosť respondentov, dôveru vláde by určite alebo asi väčšinovo vyslovili voliči Progresívneho Slovenska KDH aj Sme rodina . Naopak, väčšinovo proti boli voliči strán Smer-SD SNS . V prípade strany Hlas-SD by tí, čo by vláde vyslovili nedôveru, prevýšili tých, čo by vláde vyslovili dôveru o tri percentuálne body.Agentúra AKO prieskum robila v období od 6. do 9. júna na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov telefonickou formou.