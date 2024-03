Ľudia darovali vlani viac ako 6,6 milióna eur, najviac podpory išlo organizáciám zameraným na pomoc v núdzi

Pomáhalo sa aj do zahraničia

Darujme.sk je jediný darcovský systém, ktorý sa špecializuje na mimovládne organizácie a poskytuje im rôzne možnosti na získavanie darov cez internet. Prevádzkuje ho Centrum pre filantropiu n. o., ktoré už vyše 21 rokov aktívne prispieva k rozvoju darcovstva na Slovensku.



Za 11 rokov fungovania systému darcovia darovali celkovo už viac ako 28,8 miliónov eur, ktoré umožnili vyše 860 overeným mimovládnym organizáciám rozvíjať svoju činnosť. Skúsenosť s online darovaním tak má vďaka tomuto systému už viac ako 286-tisíc darcov.





11.3.2024 (SITA.sk) - Viac ako 6,6 milióna eur darovali ľudia a firmy v roku 2023 prostredníctvom darcovského systému Darujme.sk. Finančná podpora prišla od viac ako 70-tisíc darcov. Najviac podpory smerovalo do mimovládnych organizácií ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, Človek v ohrození Slovenská katolícka charita či Cesta von, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi.„Aj keď najviac financií posielajú darcovia a darkyne na priamu pomoc ľuďom v núdzi (76 percent), nezabúdajú ani na podporu ľudských práv, lepšiu vymožiteľnosť spravodlivosti, boj proti korupcii, ochranu prírody, zachovanie kultúrneho dedičstva, komunitné aktivity, dostupné vzdelávanie a veľa ďalšej potrebnej práce, ktorú organizácie celoročne robia,“ povedala manažérka Darujme.sk Zuzana Behríková.Darcovia a darkyne prispievali minulý rok aj v krízových situáciách v zahraničí. Išlo najmä o zemetrasenia v Turecku, Sýrii a Maroku alebo zničenie priehrady na Ukrajine.„Aj keď podporia nečakanú krízovú udalosť, neznižuje to ich podporu pre mimovládne organizácie na Slovensku v témach, na ktorých im záleží,“ podotkla Behríková. Pravidelné mesačné dary, ktorých výška v roku 2023 dosiahla takmer 2,5 milióna eur, tvorili 37 percent z celkovej získanej sumy. Čoraz viac darcov si uvedomuje, že pravidelné dary umožňujú organizáciám lepšie plánovať svoje aktivity a dlhodobo rozvíjať ich poslanie.Priemerný pravidelný dar sa pohyboval vo výške 16 eur a najvyšší prichádza vo výške 2 000 eur. Prostredníctvom jednorazových príspevkov darovali viac ako štyri milióny eur, pričom hodnota priemerného daru bola 49 eur. Najvyššia jednorazovo darovaná suma dosiahla 19 539 eur.Top tri organizácie za rok 2023 podľa darovanej sumy sú Cesta von, Deťom s rakovinou n.o. a Slovenská katolícka charita. Najúspešnejšie tri výzvy podľa darovanej sumy boli narodeninová zbierka pre Deťom s rakovinou n.o., narodeninová zbierka pre Omamy a Prosight pomáha Omamám.