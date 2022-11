Ľudia hľadajú v komunálnych a župných voľbách politikov, ktorí s nimi žijú v regióne. Sociológ nevníma neúspech OĽaNO ako varovný prst

Vyrovnali sa s nálepkou OĽaNO

Veľká politika je o inom

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - V spojených komunálnych a župných voľbách vo všeobecnosti nepohoreli len poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , ale aj poslanci iných strán. Pre agentúru SITA to povedal sociológ a šéf agentúry AKO Václav Hřích „Dôvodom pravdepodobne bude, že poslanci sú vidieť na obrazovkách vo veľkej politike. Ľudia v komunále, či už miest, obcí alebo v župnom komunále skôr vyhľadajú ľudí, o ktorých vedia, že žijú s nimi v regióne," vysvetľuje sociológ.Hřích zároveň dodal, že títo politici majú väčšiu šancu uspieť u voličov. „Ľudia chcú, aby sa v komunálnej a župnej politike riešili ich domáce problémy. Občania majú pravdepodobne pocit, že poslanci, ktorí trávia veľa času v Bratislave, nebudú mať čas riešiť ich problémy v regióne," doplnil.Opätovne zvolená županka Žilinského kraja Erika Jurinová a opätovne zvolený predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič (obaja OĽaNO) mali podľa Václava Hřícha výhodu uspieť preto, lebo svoj post obhajovali.„Zjavne sú s nimi voliči spokojní. Pre Viskupiča a Jurinovú bolo najdôležitejšie, že sa im podarilo vyrovnať sa s nálepkou OĽaNO, ktoré je momentálne nepopulárne," tvrdí sociológ.Dodal, že hnutie nezavrhli, kandidovali za nich a taktiež ich mali na bilbordoch. „Okrem hnutia mali za sebou aj veľa iných strán, ktoré ich podporovali, a to voličom signalizovalo, že celonárodný konflikt medzi stranami sa neprenáša do regiónu," vysvetlil Hřích.Neúspech hnutia v spojených komunálnych a župných voľbách nie je podľa sociológa zdvihnutým varovným prstom pre OĽaNO. Hřích tvrdí, že medzi veľkou a miestnou komunálnou politikou je obrovský rozdiel.„V miestnom komunále potrebujeme ľudí, ktorých poznáme a dôverujeme im. Vo veľkej politike sa väčšinou voliči rozhodujú podľa lídra a jeho imidžu a až tak neriešia celý tím, ktorý s ním pôjde do vlády," uviedol Hřích.