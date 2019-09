Ľudia môžu prispieť na charitatívny projekt inkluzívneho vzdelávania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. september (TASR) – Charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý spravuje Nadácia Pontis, spúšťa od septembra novú formu pomoci pre vzdelávanie všetkých detí bez bariér. Kľúčovou témou sa tam stáva inkluzívne vzdelávanie, ktoré zlepšuje a vytvára podmienky na kvalitné vzdelávanie detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. TASR o tom informoval PR manažér Ringier Axel Springer SK Peter Porubský.Srdce pre deti bude poskytovať pomoc pre vzdelávacie inštitúcie a organizácie, ako aj individuálnu pomoc pri vzdelávaní jednotlivým rodinám a deťom, ktoré sú zdravotne alebo sociálne znevýhodnené. Inkluzívne vzdelávanie sa na Slovensku zatiaľ rieši podľa zástupcov projektu len okrajovo. Súčasné slovenské školy sa skôr diferencujú, pričom deti s akoukoľvek inakosťou či hendikepom idú do špeciálnych škôl.Inklúzia vo vzdelávaní pritom umožňuje znevýhodneným deťom prežívať detstvo medzi ich rovesníkmi v školách, na ihriskách, na verejných priestranstvách.vysvetlila Martina Kolesárová, riaditeľka Nadácie Pontis.Michal Maruška z Ringier Axel Springer SK uviedol, že nevedia zmeniť systém vzdelávania, chcú však pomôcť zlepšiť cestu detí k nemu.skonštatoval. Verejnosť bude mať možnosť zapojiť sa do projektu materiálnou alebo finančnou podporou, priamou alebo individuálnou pomocou. Taktiež podporou grantov alebo prostredníctvom fundraisingových aktivít.