Ľudia najviac veria Pellegrinimu s Ficom a vysoko je aj Danko. Matovič a Kotleba sú najnedôveryhodnejší

Danko je na štvrtej priečke

Matovič a Kotleba najnedôveryhodnejší

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini . Rozhodne alebo skôr mu dôveruje takmer 35 percent respondentov, celkovo mu nedôveruje necelých 60 percent z nich. Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA v dňoch 28. januára až 1. februára 2023 na vzorke 1 002 respondentov starších ako 18 rokovPredseda strany Smer-SD Robert Fico skončil na druhom mieste, dôveru mu celkovo vyjadrilo viac ako 32 percent opýtaných. Nedôveruje mu takmer 63 percent respondentov. Za Ficom skončil predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár , ktorému dôveruje necelá štvrtina opýtaných.Necelých 20 percent účastníkov prieskumu rozhodne, alebo skôr dôveruje predsedovi SNS Andrejovi Dankovi , ktorý sa umiestnil na štvrtej priečke. Za ním nasleduje predseda SaS Richard Sulík , ktorému dôveruje takmer 18 percent respondentov.Necelých 16 percent opýtaných dôveruje predsedovi hnutia Republika Milanovi Uhríkovi a 15 percent predsedovi strany Život-národná strana Tomášovi Tarabovi . V jeho prípade si ale 19 percent respondentov zvolilo odpoveď neviem, u Uhríka to bolo skoro 13 percent.Predsedníčke strany Za ľudí Veronike Remišovej dôveruje celkovo 11,7 percenta účastníkov prieskumu.Najnedôveryhodnejším politikom je podľa účastníkov prieskumu predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič . Dôveru mu prejavilo necelých 8 percent, no nedôveruje mu až 86,4 percenta opýtaných, pričom rozhodne mu nedôveruje 72,9 percenta.Za druhého najnedôveryhodnejšieho politika po Matovičovi označili účastníci prieskumu predsedu ĽSNS Mariána Kotlebu , ktorému dôveruje 9,9 percenta respondentov, no nedôveru mu vyjadrilo takmer 85 percent opýtaných.