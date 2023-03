Ľudia po zemetrasení v Turecku potrebujú najmä prístrešie a hygienu, v dôsledku zlých podmienok prepukla aj nákaza

Tragédia modernej histórie

6.3.2023 (SITA.sk) - Mesiac po tom, ako ničivé zemetrasenie spustošilo časti Turecka a Sýrie, státisíce ľudí naďalej potrebujú primerané prístrešie a hygienu a potrebná miliardová pomoc pre preživších bola dosiaľ pokrytá len z 10 %. Ako v pondelok povedal predstaviteľ OSN , táto skutočnosť brzdí úsilie na riešenie humanitárnej krízy.Zemetrasenie zo 6. februára a silné následné otrasy zabili v Turecku takmer 47-tisíc ľudí, zničili alebo poškodili približne 214-tisíc budov a státisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou.Bola to najhoršia katastrofa v modernej histórii Turecka. OSN odhaduje, že v susednej Sýrii zemetrasenie pripravilo o život približne šesťtisíc ľudí, najmä na severozápade ovládanom povstalcami.Podľa údajov tureckej vlády boli asi dva milióny ľudí, ktorí prežili, ubytovaní v dočasnom ubytovaní alebo evakuovaní z oblasti zničenej zemetrasením.Približne 1,5 milióna ľudí sa usadilo v stanoch a ďalších 46-tisíc sa presťahovalo do kontajnerových domov. Ďalší žijú v internátoch a penziónoch, uviedla vláda.„Vzhľadom na počet ľudí, ktorí boli premiestnení a zranení, a vzhľadom na úroveň devastácie, máme teraz rozsiahle humanitárne potreby. Máme niekoľko provincií, kde sa presťahovalo až 25 % populácie, niekedy sa bavíme o pol milióne ľudí. Takže výzvou, ktorú máme, je to, ako týmto komunitám zabezpečiť jedlo, prístrešie a vodu,“ povedal koordinátor OSN v Turecku Álvaro Rodríguez.Zástupca OSN uviedol, že stany sú naďalej potrebné, aj keď nie sú „optimálnym riešením“ na ubytovanie ľudí. Poukázal tiež na niekoľko prípadov prepuknutia svrabu v dôsledku zlých hygienických podmienok.Minulý mesiac OSN požiadala o 397,6 milióna dolárov na pomoc obetiam zemetrasenia v Sýrii a miliardu dolárov pre obete v Turecku na pokrytie núdzových potrieb na tri mesiace, ako sú potraviny, ochrana, vzdelávanie, voda a prístrešie. Rodríguez povedal, že výzva pre Turecko je financovaná len z 10 percent.Svetová banka odhaduje, že zemetrasenie spôsobilo priame fyzické škody vo výške 34,2 miliardy dolárov, čo je ekvivalent 4 % tureckého HDP v roku 2021.Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) žilo v 11 tureckých provinciách postihnutých zemetrasením viac ako 1,74 milióna utečencov. Turecký minister vnútra uviedol, že 4267 ľudí zabitých v Turecku boli občania Sýrie.Rodríguez uviedol, že približne 40-tisíc Sýrčanov v Turecku sa vrátilo domov, aby skontrolovali rodinný alebo iný majetok, ako je pôda alebo bývanie, ktoré tam mohlo zasiahnuť zemetrasenie.