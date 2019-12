Ľudia počas sviatkov intenzívne využívali služby mobilných operátorov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Každý typ prevádzky sa na Štedrý deň správa odlišne. Zatiaľ čo pri SMS možno vidieť rekordy oproti bežnej prevádzke, pri hovoroch a dátach je vidieť oproti štandardným dňom skôr pokles.Podľa informácií Slovak Telekomu aj v roku 2019 ostáva Štedrý deň mimoriadne vyťaženým dňom celého roka pri SMS prevádzke. Zákazníci poslali počas 24. decembra 7.757.005 SMS. V porovnaní so štandardným dňom ide o viac ako štvornásobok. Najviac SMS správ sa podobne ako vlani poslalo medzi 12. a 13. hodinou, a to 730.927. Klienti tohto operátora uskutočnili 6.306.576 hovorov, z toho 3.070.007 odchádzajúcich a 3.236.569 prichádzajúcich hovorov. Medziročne sa celkový počet hovorov zvýšil o 0,59 %.Pri dátovej prevádzke na Štedrý deň už niekoľko rokov po sebe zákazníci Telekomu netrhajú rebríčky v rekordoch dátovej prevádzky, ale viditeľne ju znížia oproti predchádzajúcemu dňu, aby sa mohli venovať svojim blízkym. Dátová prevádzka sa vráti na vyššie hodnoty až ku koncu sviatkov, resp. opätovne stúpa po 26. decembri.V medziročnom porovnaní pri Štedrom dni je nárast zhruba na dvojnásobok, a to na 126 TB za 24 hodín 24. decembra 2019.Klienti ďalšieho mobilného operátora tzv. Štvorkári v porovnaní s minulým rokom preniesli počas Štedrého dňa o takmer tretinu viac dát. Kým vlani to bolo vyše 61 TB dát, tieto sviatky stúpla spotreba až na 80,2 TB. To predstavuje medziročný nárast dát prenesených počas Štedrého dňa o 31,4 %. Počet hovorov na Štedrý deň v porovnaní s minulým rokom stúpol o 22,3 %. Priemerná dĺžka vianočného hovoru predstavovala 123 sekúnd pri odchádzajúcom hovore a 149 sekúnd pri prijatom hovore.opísal sviatočnú prevádzku 4ky jej technický riaditeľ Patrik Kollaroci.Na Štedrý deň poslali zákazníci O2 svojim známym takmer 7,7 milióna SMS a vyše 450.000 MMS správ. Operátor okrem toho poskytol viac ako 3,8 milióna hovorov. Pri počte 2,1 milióna zákazníkov operátora to znamená, že každý zákazník počas Štedrého dňa by v priemere poslal takmer 4 SMS správy a zavolal alebo prijal hovor približne 2-krát. Trend nárastu využívania dátovej siete sa potvrdil aj tento rok a opäť sa takmer zdvojnásobil. Celková dátová prevádzka v mobilnej sieti O2 vzrástla až o 85 %, v samotnej rýchlej 4G sieti až o 91 %.uviedla Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2.Z vianočných štatistík operátora O2 ďalej vyplýva, že zákazníci telefonujú najmä dopoludnia (medzi 10.00 a 11.00 h si vybavili vyše 434.000 hovorov). Textové SMS a obrazové MMS správy si zvyknú posielať hneď v popoludňajšom čase najčastejšie medzi 13.00 a 14.00 hodinou (709.000 SMS a takmer 44.000 MMS správ).