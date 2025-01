Ľudia postupne pochopia, že nie všetci sudcovia sú skorumpovaní a neschopní, myslí si šéfka súdnej rady Kosová

3.1.2025 (SITA.sk) - Justícia na Slovensku je momentálne vnímaná negatívne, šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová je však presvedčená, že ľudia postupne pochopia, že sudcovia nie sú všetci skorumpovaní a neschopní.Ako skonštatovala v rozhovore pre agentúru SITA , na negatívne vnímanie justície malo podľa nej vplyv obdobie posledných štyroch až piatich rokov.„Keď ministerka spravodlivosti (bývalá ministerka Mária Kolíková, pozn. SITA) povie, že súdna mapa je potrebná, aby sa pretrhali korupčné väzby, je to katastrofa a proti tomu ťažko bojujete, lebo, ak už niekto povie niečo negatívne v médiách, tak už obrátiť to na pozitívnu stránku dá strašne veľa roboty,“ uviedla Kosová.Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť obraz justície je podľa šéfky súdnej rady komunikovať pozitívne fakty. „Zároveň to môže docieliť každý súd svojím prístupom k rozhodovacej činnosti, k plneniu svojich povinností, a to sa bude dať budovať len postupne. Nie je to ľahká práca, ale verím, že stále sa nám to bude dariť, že tá viera občanov v kvalitnú a spravodlivú justíciu príde,“ doplnila Kosová.