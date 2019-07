Ľudia s krvácavým ochorením môžu absolvovať letný rehabilitačný pobyt

Les, príroda Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júla (TASR) - Slovenské hemofilické združenie (SHZ) organizuje už ôsmy rok letné rehabilitačné pobyty pre ľudí s vrodeným krvácavým ochorením - hemofíliou.uviedol predseda SHZ Jaroslav Janovec.Od 28. júla do 10. augusta združenie pripravuje rehabilitačný tábor detských hemofilikov i rehabilitačno – rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov v Čremošnom pri Turčianskych Tepliciach. Od 3. do 10. augusta sa v Čremošnom stretnú detskí hemofilici s rodičmi.Pobyty sú zamerané na zlepšenie celkového zdravotného stavu, hybnosti pohybového aparátu a fyzickej kondície osôb s ochorením. Ich cieľom je naučiť deti žiť chorobou a vyrovnať sa s ňou a naučiť základné cvičebné jednotky, ktoré pomáhajú pri prevencii a prekonávaní rôznych krvácavých príhod.informuje SHZ.Pobyty sa uskutočnia vďaka podpore rôznych sponzorov a prispievateľov z marcovej verejnej zbierky, ktorú združenie každoročne organizuje so symbolom kráľovskej koruny. Britská kráľovná Viktória bola totiž historicky najznámejšou prenášačkou tejto choroby a hemofilici sa považujú za jej potomkov.