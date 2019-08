Ľudia sa nezoznamujú len v baroch a prostredníctvom známych, čoraz častejšie využívajú aj internet

Stúpajú aj bary či kaviarne

Rozdielne výsledky z roku 1995

6.8.2019 (Webnoviny.sk) - Väčšina ľudí v Spojených štátoch sa so svojím partnerom zoznámila prostredníctvom internetových zoznamiek. Vyplýva to z rozsiahleho výskumu, ktorý uskutočnili vedci z University of Stratford pod vedením Michaela Rosenfelda a jeho výsledky zverejnilo najnovšie číslo magazínu The Atlantic.Podľa týchto údajov sa prostredníctvom internetových zoznamiek spoznalo so svojimi budúcimi partnermi či partnerkami až 39 percent Američanov.Dvadsaťsedem percent ich krajanov si našlo partnerov v bare, krčme či kaviarni, a 20 percent párov sa spoznalo prostredníctvom priateľov či známych.Dáta zozbierali v roku 2017 od päťtisíc respondentov. Výskum ukázal, že podiel osôb zoznamujúcich sa cez internetové zoznamky závratne stúpa. Mierne stúpa aj počet osôb, ktoré si našli partnera v bare, krčme či kaviarni. Všetky ostatné spôsoby nadväzovania kontaktov, naopak, prudko klesajú.Pre porovnanie, podobný výskum z roku 1995 ukázal, že najviac, viac ako 30 percent párov, sa zoznamuje prostredníctvom priateľov a známych.Krčmu, bar či kaviareň vtedy ako miesto zoznámenia sa so svojím partnerom uvádzalo 20 percent ľudí, a rovnako veľa respondentov sa v roku 1995 zoznámilo s budúcim partnerom v zamestnaní.