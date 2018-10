Ľudia sa o svoje osobné údaje zaujímajú, badať posun k informovanosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. októbra (TASR) - Povedomie širokej verejnosti o osobných údajoch a ich ochrane sa razantne posunulo. Ľudia sa zaujímajú o svoje osobné údaje, chránia si ich a prevádzkovateľov sa pýtajú, ako a prečo ich osobné údaje spracúvajú. Vyplýva to zo správy o stave ochrany osobných údajov od 1. januára 2017 do 24. mája 2018 vypracovanej Úradom na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR. Dokument v utorok jednohlasne zobral na vedomie Výbor Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.tvrdí šéfka ÚOOÚ Soňa Pőtheová.Zároveň upozorňuje, že osobné údaje sa stávajú významným obchodným artiklom a sú v centre záujmu mnohých spoločností.apelovala. ÚOOÚ preto formuloval pre niektoré sektory a oblasti života niekoľko odporúčaní.Na margo detí a ich osobných údajov úrad tvrdí, že sa čoraz viac dostávajú do popredia záujmu spoločností a s tým ide ruka v ruke v digitálnej dobe aj spracúvanie ich osobných údajov.radí ÚOOÚ.Podľa úradu je tiež nevyhnutné, aby deti aj v škole dostávali v rámci rôznych predmetov informácie aj o ochrane osobných údajov a o tom, aké následky môže so sebou niesť, ak ich neuvážene poskytnú.Ochrana osobných údajov sa postupne dostáva do všetkých oblastí života, už to nie je len o tom, že osoba poskytuje svoje osobné údaje banke, v škole či úrade. Ochrana osobných údajov má byť v centre záujmu už v momente, keď si do telefónu sťahujeme mobilnú aplikáciu, keď sa rozhodneme, že v domácnosti budeme využívať smart technológie, keď sa rozhodneme, že si dáme smart hodinky, do ktorých vložíme údaje o svojom zdraví.uviedol úrad.V sledovanom období ÚOOÚ udeľoval aj pokuty. Vlani právoplatne uložil 20 pokút v súhrnnej výške 27.800 eur. Priemerná pokuta za rok 2017 bola vo výške cca 1390 eur. Najnižšiu pokutu vo výške 300 eur úrad uložil za porušenie povinnosti postupovať v súlade s technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovateľom. Najvyššiu pokutu 5000 eur vyrubil úrad prevádzkovateľovi za neoprávnené zverejnenie všeobecne použiteľného identifikátora väčšieho počtu dotknutých osôb.V roku 2018 ÚOOÚ za porušenie zákona právoplatne uložil 37 pokút v súhrnnej výške 89.800 eur. Priemerná pokuta bola v tomto roku vo výške 2427 eur. Tá najnižšia vo výške 150 eur bola uložená prevádzkovateľovi za neposkytnutie súčinnosti. Najvyššiu pokutu úrad právoplatne uložil vo výške 40.000 eur prevádzkovateľovi za porušenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.