Ľudia sa ponáhľajú do obchodov: Začalo sa obľúbené Zľavobranie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nadišiel ideálny čas na lov jarných vychytávok či užitočných kúskov do domácnosti. Nákupy za skvelé ceny prinesú možno vytúžený nový matrac, kuchynské spotrebiče či hračky pre deti, ktorých stále nie je dosť. Dokonca je aj ten správny moment na "first moment” dovolenku a k tejto príležitosti rovno aj nové trendy plavky so zľavou. Stačí jedna zľavová karta a ste do bodky zladení.Ľudia v týchto dňoch ušetria pri nákupoch praktických vecí, alebo si jednoducho urobia radosť novými topánkami či rovno celou módnou kolekciou. Návštevníci okrem oblečenia a kozmetiky využívajú aj mnohé služby, ktoré nákupné centrum Bory Mall ponúka za zvýhodnené ceny. "Pre našich zákazníkov sme už tradične pripravili aj tento rok Zľavobranie . Priestranné a vzdušné pasáže ponúkajú návštevníkom pohodové nakupovanie, ktoré oceňujú najmä rodiny s deťmi. Jednoznačne bude aj z čoho vyberať!,” dodáva marketingový manažér Bory Mall Marian Hornyák.Mnohí si práve v období po výplate uvedomujú, čo všetko potrebujú. Častokrát nemíňajú pre seba, ale neváhajú investovať do produktov určených pre celú rodinu. Vyhľadávajú najmä tovary, po ktorých dlhodobo túžili. Teraz stačí jedna karta na všetky zľavy. Zľavovú kartu môže zákazník získať napríklad v týždenníku Plus7dní a Báječná žena. Leták s kartou je k dispozícii aj na Infostánku Bory Mall.Zľavy na oblečenie nájdu návštevníci napríklad v obchodoch A3 SPORT, BJÖRN BORG, GANT, C&A, CALZEDONIA, D ́FASHION, DESIGUAL. Nové topánky a doplnky za super ceny si kúpia v predajniach BAŤA, BEPON, CCC, HUMANIC a ďalších. Deti si prídu na svoje v prevádzkach ALLTOYS, BLE BLE,BRLOH a BUPPI. Občerstvenie za lepšie ceny ponúka napríklad BURGER KING, EDOKIN a FRUITISIMO a nakupujúcich potešia aj prevádzky s akciovými ponukami ako ALBI, BIOTECH USA, CINEMAX, CURAPROX. DR.MAX, ETA či BLISK. Kompletný zoznam zliav je zverejnený na borymall.sk Zľavobranie trvá od 16. až do 19. mája a vyvrcholí Rodinným veľtrhom , kde sa návštevníci môžu prísť pobaviť s odborníkmi na rôzne témy ohľadom zdravého životného štýlu, tehotenstva či pôrodu.Inzercia