Ľudia si budú môcť vyrábať destiláty pre vlastnú spotrebu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Ľudia si budú môcť súkromne vyrábať destiláty z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu. Budú však musieť dodržať zákonom presne stanovené podmienky, inak im môže hroziť sankcia. Počíta s tým novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh z dielne poslancov koaličného Mosta-Híd Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka, ktorú vo štvrtok definitívne schválil parlament 94 hlasmi.Napriek tomu, že na Slovensku ako aj v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, je táto činnosť postavená mimo zákon. Preto poslanci pripravili túto novelu.tvrdia predkladatelia.Návrh zákona presne definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu a stanovuje podmienky, za ktorých takýto súkromný výrobca destilátu môže výrobu destilátov vykonávať.Podľa novely sa bude môcť súkromná výroba destilátu predovšetkým vykonávať iba v maximálnom povolenom objeme 25 litrov na osobu za kalendárny rok. Výroba by sa mohla realizovať výhradne v najviac 100-litrovom destilačnom zariadení. V prípade, že viacero členov spoločnej domácnosti spĺňa definíciu súkromného výrobcu destilátu, uplatní sa obmedzenie maximálne 25 litrov destilátu ročne na celú domácnosť.Súkromný výrobca musí okrem iného spĺňať podmienku dovŕšenia potrebného veku, na výrobu bude môcť použiť iba ním dopestované ovocie a vlastné destilačné zariadenie spĺňajúce zákonné podmienky. Vyrobený alkohol sa nesmie predávať alebo akýmkoľvek spôsobom uvádzať na trh. Ministerstvu musí výrobca oznámiť, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin nepovolenej výroby liehu, alebo bol právoplatne uznaný vinným z niektorého z vymedzených priestupkov.Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy výborov. Jednou zo zmien je, že zariadenia na výrobu destilátov budú musieť byť opatrené uzávermi tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo odstráneniu. V čase, keď bude chcieť občan vyrábať destilát, bude to musieť v určenej lehote podľa zákona oznámiť colnému úradu, ktorý toto zariadenie odplombuje a následne po ukončení výroby ho opäť zaplombuje. Predkladatelia zákona sa pri tejto zmene inšpirovali Rakúskom. Súkromný výrobca destilátu je povinný oznámiť colnému úradu na príslušnom tlačive napríklad dátum, miesto a čas plánovanej výroby liehu s uvedením druhu ovocia a množstva kvasu, alebo množstvo medoviny, z ktorého sa má destilát vyrobiť.Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Evy Antošovej (SNS). Ľudia si budú môcť pre vlastnú spotrebu legálne páliť alkohol aj z vlastného medu. Jej návrh počíta aj so zvýšením podmienky veku súkromného výrobcu destilátov na minimálne 21 rokov. Návrh poslankyne rieši aj otázku výmazu výrobcu z evidencie súkromných výrobcov liehu.