Ľudia si napriek možným pokutám z národného parku robia akvapark, tvrdí Majko (video)

Mimo turistických chodníkov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V zahraničí si to Slovák nedovolí

4.9.2023 (SITA.sk) - Na sociálnej sieti sa objavilo video ľudí ležiacich i sediacich na skalách vo vodopádoch Studeného potoka vo Vysokých Tatrách, viacerí sú v plavkách a s uterákmi.Hoci na zázname nevidieť priamo kúpajúcich sa, všetci sa nachádzajú mimo turisticky vyznačeného chodníka. Prípadov, keď si návštevníci spravili z národného parku akvapark, bolo však v lete podľa riaditeľa Správy Tatranského národného parku Pavla Majka viacero. Ako ďalej uviedol v reakcii pre agentúru SITA, deje sa tak aj napriek upozorňovaniu a sankciám.Kúpanie vo vodopádoch, plesách i potokoch v Tatranskom národnom parku je zakázané. Počet porušení zákazov však podľa Majka rastie úmerne s počtom návštevníkov i teplotou.„Vysokohorské prostredie s kúpaliskom si návštevníci mýlia hlavne počas horúcich a slnečných dní. Mali sme aj víkendové služby, strážcovia i lesníci boli v tomto prostredí a upozorňovali ľudí, udelili tiež nejaké sankcie,“ opísal. Pri masách ľudí, ktoré prichádzajú do Tatier počas pekných dní, však nemôžu byť všade.„Je to ako hádzať hrach na stenu. Pokiaľ v sebe nemáme slušné vychovanie, správame sa ako divosi,“ komentoval správanie sa niektorých návštevníkov riaditeľ Správy TANAPu.Majko v súvislosti s prípadmi kúpania sa v plesách či vodopádoch hovorí o nedostatku bazálnej slušnosti, výchovy a rešpektovaní pravidiel.„Paradoxom je, že Slovák si toto v zahraničí nedovolí, bojí sa pokuty či toho, že by ostal vo väzení. To si vieme dovoliť iba na Slovensku,“ poznamenal.Pri porušení zákazu pritom hrozí návštevníkom pokuta v stovkách eur, v prípade odstúpenia na správne konanie sa môže vyšplhať až na tisíce.