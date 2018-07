Ľudia v 3. pilieri majú byť lepšie informovaní o poberaní úspor

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - Ľudia v treťom pilieri, ktorí majú blízko do dôchodku, by mali byť lepšie informovaní o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia. Budú si tak môcť finančne naplánovať svoj odchod do dôchodku. Počíta s tým opatrenie ministerstva práce, ktoré zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.Doplnkové dôchodkové spoločnosti by mali začať zasielať tieto informácie od začiatku budúceho roka.vysvetlil rezort práce.Ministerstvo očakáva, že vďaka tomuto kroku bude takýto sporiteľ lepšie a adresnejšie informovaný o všetkých možnostiach vyplácania dávok zo systému doplnkového dôchodkového sporenia a bude si tak môcť lepšie finančne naplánovať odchod do dôchodku.priblížilo ministerstvo.