Ľudia v Bruseli demonštrovali proti pandemickým obmedzeniam

Tisíce demonštrantov nahnevaných na obmedzenia spojené s pandémiou v sobotu pochodovali pred sídlo Európskej únie v belgickom Bruseli. Keďže to bolo neoprávnené zhromaždenie, niektorí sa dostali do menších potýčok s miestnou políciou.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2021 (Webnoviny.sk) -Dav sa pôvodne zhromaždil v bruselskom parku v rámci večierka proti belgickým pandemickým obmedzeniam, počas ktorého zúčastnení vyzývali Európanov, aby sa domáhali svojej slobody. Neskôr si to namierili do štvrti, v ktorej sa nachádzajú kľúčové budovy EÚ. Policajti sa ich snažili zablokovať a po menších potýčkach sa dav napokon rozišiel.Belgicko bolo koronavírusom obzvlášť ťažko zasiahnuté. S pribúdajúcim počtom zaočkovaných sa situácia zlepšuje, no v krajine napriek tomu stále platia prísne pravidlá zakazujúce väčšinu zhromaždení a vyžadujúce nosenie rúšok.