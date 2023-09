Ľudia v Drienove nevolia iba poslancov, bojujú aj proti spaľovni. Veľké čudo z minulosti v nich vyvoláva obavy

Obec má tri volebné miestnosti

Miestne referendum

Treba viac ako polovicu

Je to snaha ukázať, čo nechceme

30.9.2023 (SITA.sk) - Obyvatelia obce Drienov (okres Prešov) sa počas soboty okrem volieb do Národnej rady SR zúčastňujú aj na miestnom referende.Týka sa výstavby spaľovne v katastrálnom území obce. Referendum prebieha rovnako akoV obci sú vytvorené tri volebné miestnosti. Všetky sa nachádzajú v areáli tunajšej základnej školy. V dvoch sa volí budúce zloženie parlamentu, jedna menšia miestnosť je určená na miestne referendum.Obyvatelia Drienova sa v ňom vyjadrujú k otázke „Súhlasíte s výstavbou Zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu (spaľovne) v katastrálnom území obce Drienov?“ Otázka súvisí so zámerom súkromnej spoločnosti vytvoriť v priestoroch neďalekej kafilérie zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu.Spoločnosť ešte v roku 2019 predložila svoj zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozhodnutie ministerstva životného prostredia SR zatiaľ nepadlo.Členka petičného výboru k príprave referenda a obecná poslankyňa Veronika Muška pre agentúru SITA uviedla, že dôvodom na konanie referenda je presvedčenie, že výstavba spaľovne by negatívne ovplyvnila život občanov Drienova, ako aj občanov okolitých obcí.„Miestne referendum sme sa rozhodli organizovať vďaka obrovskému množstvu podnetov zo strany občanov Drienova s tým, že minulý rok sa už riešila petícia, riešil sa protest a ešte ma oslovovali s tým, že keď to konanie stále nie je ukončené, ako by sa ešte mohli vyjadriť proti zámeru. Posledná možnosť v rámci občianskeho hlasu na vyjadrenie je miestne referendum. Toho sa hneď ľudia chytili,“ uviedla pre agentúru SITA Muška.Poslankyňa iniciovala zber potrebných 30 percent podpisov oprávnených voličov na vyhlásenie referenda, čo predstavovalo zhruba 540 podpisov.Napokon ich v priebehu dvoch-troch týždňov vyzbierali okolo 600. V minulom roku uskutočnili spolu s ďalšími dotknutými obcami aj petíciu proti výstavbe, pod ktorú sa podpísalo viac ako 1 100 ľudí.Ako informovala predsedníčka volebnej komisie pre referendum Jana Valečková, v referendových hárkoch je zapísaných 1 762 občanov s trvalým pobytom v obci.Okolo 14:00 ich k referendovej urne prišlo zhruba 500. Na platnosť referenda je potrebná účasť minimálne polovice všetkých zapísaných voličov.„Sme cez polovicu a dúfame, že do večera prídu ďalší, ktorí budú voliť, či chcú alebo nechcú spaľovňu. Ľudia chodia priebežne, aj mladší, aj starší. Zvyknú sa zastaviť najprv na referende a potom idú voliť do národnej rady,“ skonštatovala pre agentúru SITA Valečková.„Na referendum by som prišla, aj keby voľby neboli. Chceli sme sa k tomu vyjadriť. V minulosti tu bola kafiléria, ktorá tu robila veľké čudo a máme obavy, aby to nebolo rovnaké. Rovnako pravidelne ale chodím aj na voľby,“ uviedla dôchodkyňa Irena Mižáková.„Voliť treba chodiť, aby sme potom nehovorili, že sme sa mohli vyjadriť a neurobili sme tak. Preto chodím aj na voľby, aj na referendá a je jedno, či sú spojené, alebo samostatné,“ myslí si Slávka Motýľová.Členka petičného výboru pre referendum Veronika Muška si uvedomuje, že aj kladný výsledok referenda nie je právne záväzný pre vydávanie povolenia od dotknutých orgánov. „Minimálne je ale naša snaha ukázať, že to tu nechceme. Ťažko povedať, čo zaváži,“ dodala iniciátorka.Pokojne a bez problémov prebiehajú voľby v obci aj v dvoch vytvorených volebných okrskoch. Potvrdili to ich predsedníčky.„V prvom okrsku máme 934 voličov, z toho máme zatiaľ 30-35 percentnú účasť. Práve odišla do terénu prenosná schránka, o ktorú požiadalo sedem ľudí,“ uviedla okolo 14:00 predsedníčka komisie Martina Pillárová.„Zúčastnila sa asi tretina voličov. Priebeh je bezproblémový a všetko prebieha plynule. Chodí najmä stredná a staršia generácia. Mladší asi prídu neskôr. Okrem zapísaných voličov chodia voliť aj ľudia na voličské preukazy,“ dodala predsedníčka druhej okrskovej komisie Júlia Cviková.