Ľudia využívajú rekreačné poukazy čoraz intenzívnejšie

Bratislava 12. mája (TASR) - Novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplnením Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov sa zamestnávateľovi otvorili nové, daňovo výhodné možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov. Svojmu zamestnancovi môžu prispieť na služby či pobytové balíky zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo na prázdninové aktivity, čiže tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci.Z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR vyplýva, že aj vďaka rekreačným poukazom podstatne vzrástli počty prenocovaní Slovákov. Za prvé dva mesiace tohto roka počet prenocovaní Slovákov v domácich zariadeniach turistického ruchu dosiahol takmer 1.478.000, kým v rovnakom období vlani to bolo necelých 1.330.000.Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť formou rekreačného poukazu alebo preplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie. Podmienkou na poskytnutie príspevku je, že zamestnanec odpracoval minimálne dva roky. Ak má zamestnávateľ 50 a viac zamestnancov, je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť.Cena rekreácie je v maximálnej výške 500 eur za kalendárny rok, pričom 55 % z ceny rekreácie hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku zamestnanec pri maximálnej cene rekreácie do 500 eur. Ak účet za dovolenku presiahne 500 eur, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, t. j. 275 eur a zvyšok si hradí zamestnanec. Príspevok je oslobodený od dane a odvodov.Ako informovala TASR Lucia Muthová z Allianz - Slovenskej poisťovne, spoločnosť už pred platnosťou zákona o poskytovaní rekreačných poukazov, resp. príspevkov na rekreáciu, poskytovala svojim zamestnancom v rámci zamestnaneckých benefitov podobný program, a to možnosť využiť relaxačné pobyty na oddych a rekreáciu.uviedla Muthová.ČSOB, ako uviedla jej hovorkyňa Anna Jamborová, poskytuje príspevok na rekreáciu formou elektronického rekreačného poukazu. V súlade s očakávaniami využívali zamestnanci tieto poukazy v najväčšej miere počas prázdninového obdobia, t. j. počas jarných prázdnin na lyžovačky alebo na veľkonočné pobyty. Podobný trend očakáva banka aj počas letných prázdnin.Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) zabezpečuje plnenie zákona formou poskytovania príspevkov na rekreáciu preplácaním časti nákladov dovolenky na Slovensku na základe dodania účtovného dokladu. So zavedením tohto benefitu je spojená zvýšená administratíva.informovala hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.Ako pokračovala, VW SK v rámci svojho sociálneho programu už dlhodobo prispieva zamestnancom na dovolenku. Výška príspevku 300 eur, 500 eur alebo 700 eur závisí od rodinného stavu a počtu detí zamestnanca. Príspevok môžu využiť na zahraničnú dovolenku. Zároveň majú zamestnanci možnosť čerpať príspevok na rehabilitačné pobyty. Volkswagen Slovakia poskytuje tieto príspevky nad rámec zákonnej povinnosti. Len v roku 2018 tak prispela automobilka na rekreácie zamestnancov sumou viac ako 900.000 eur.