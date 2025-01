Ľuďom vyššie dane, sebe zlaté vane. Matovičovci navštívili luxusný hotel v Hanoji, v ktorom údajne býval Fico – VIDEO, FOTO

Cena apartmánu

Zlatá vaňa

Fico s najväčšou pravdepodobnosťou letel privátnym lietadlom

10.1.2025 (SITA.sk) - Poslanci hnutia Slovensko navštívili luxusný hotel v hlavnom meste Vietnamu Hanoji , kde bol údajne ubytovaný predseda vlády Robert Fico Smer-SD ). Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič a poslanci Gábor Grendel Roman Mikulec vysielali na sociálnej sieti naživo priamo z apartmánu Grand Opera Madam Butterfly v hoteli Capella Hanoi.Na sebe mali oblečené tričká s nápisom "Ľuďom vyššie dane, sebe zlaté vane". Luxus si však do hotela podľa vlastných slov užívať neprišli. Prišli v skutočnosti demonštrovať to, aký luxus si užíva predseda vlády. Súčasne prišli dokázať, že apartmán reálne existuje, keďže v komentároch na 3D vizualizácii, ktorú hnutie zdieľalo ich podozrievali, že apartmán vyrobili prostredníctvom umelej inteligencie.Rovnako sa polemizovalo aj o tom, aká je cena apartmánu, pričom sa hovorilo aj o sume 800 eur za noc. Členovia hnutia, aby sa do apartmánu dostali, museli zaplatiť za jednu noc aj napriek tomu, že v apartmáne spať nebudú. Za noc v hoteli podľa ich účtenky pritom zaplatili takmer 6,5 tisíca eur. Video je podľa Matoviča venované ľuďom, ktorí dlhodobo veria Ficovi. Súčasne ukázali všetko, čo luxusný apartmán obsahuje.Matovič súčasne priznal, že noc v apartmáne zaplatili zo štátneho príspevku, ktorý dostali vďaka svojim voličom. Ako povedal, peniaze nemíňajú na bilbordy, na ktorých budú klamať ľudí, že im zabezpečia lacné potraviny či energie."My sme za cenu približne 40 bilbordov kúpili toto ubytovanie na jednu noc a zaplatili tri letenky. Dokopy to je približne desaťtisíc eur," priblížil Matovič s tým, že počas sviatkov sú za ubytovanie dramatické príplatky, najmä ak ide o silvestrovskú noc. "Takže nie 800 eur, ako vás Fico a spol chcú klamať, ale 6 450 eur," zdôraznil Matovič.Skutočný život Roberta Fica je podľa poslancov hnutia Slovensko symbolizovaný zlatou vaňou, a to v čase, keď ľuďom zvýšil DPH na 23 percent. "Aj vám, voliči Smeru, Hlasu a SNS. Vám hovoril, že treba šetriť a konsolidovať, ale tu si išiel užívať vaše prachy," vyhlásil Matovič.Video v apartmáne natočili podľa lídra hnutia Slovensko pre ľudí, ktorí sa nechcú nechať klamať, a ktorých nebaví, že prídu o rodičovské dôchodky, daňové bonusy, a že sú poplatky o 50 percent vyššie a budú platiť 23 percentnú DPH. Mikulec doplnil, že zlatá vaňa v apartmáne má objem približne 300 litrov. "300 litrov to je asi toľko, koľko reálne Fico zaplatil," podotkol poslanec s tým, že sa nevie, koľko nocí v hoteli premiér strávil.Súčasne je presvedčený, že neletel komerčnou linkou. "Fico sem s najväčšou pravdepodobnosťou letel privátnym lietadlom," dodal s tým, že hodina letu takéhoto lietadla stojí minimálne 10 300 eur. Cesta do Vietnamu a naspäť by tak vychádzala na približne 200-tisíc eur.Hnutie súčasne podotklo, že Fico dodnes nepodal o tejto ceste žiadne transparentné informácie. Preto si myslia, že je vo verejnom záujme, aby Fico povedal, koľko nocí strávil v hoteli, koľko ho to stálo, ako sa tam dostal a na koho náklady.