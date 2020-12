Ľudovít Makó je stále trestne stíhaný, špeciálna prokuratúra vyvracia informácie o zastavení vyšetrovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2020 - Bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít M. je aj naďalej trestne stíhaný za viaceré skutky, za ktoré mu doposiaľ bolo vznesené obvinenie. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) tak reaguje na medializované informácie, podľa ktorých stíhanie v jeho prípade podmienečne zastavili.„Menovaný má procesné postavenie obvineného a nebolo voči nemu vydané žiadne meritórne procesné rozhodnutie, ktoré by malo charakter odklonu v trestnom konaní a už vôbec nie uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania,“ uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.Bývalý riaditeľ KÚFS bol zadržaný v septembri v rámci akcie Božie mlyny. Policajti ho následne obvinili zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a z obzvlášť závažného zločinu vydierania. Pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti bol Špecializovaným trestným súdom v septembri vzatý do väzby.V polovici novembra bol však Ľudovít M. na pokyn prokurátora z väzby prepustený. Podľa ÚŠP tak rozhodol po dôkladnom preskúmaní jednotlivých okolností trestnej veci a vzal do úvahy aj postoj obvineného k trestnému konaniu. Ľudovít M. podľa medializovaných informácií spolupracuje s vyšetrovateľmi.