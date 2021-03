Ľudovít Makó sabotoval pred dvomi rokmi akciu proti nelegálnej výrobe cigariet, dostal za ňu úplatok 300-tisíc eur

Janeba zastupoval dvoch výrobcov

Vyrábali aj cigarety načierno

Makó priamo komunikoval s veliteľom akcie

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó ešte v roku 2019 za úplatok 300-tisíc eur sabotoval akciu proti výrobe nelegálnych cigariet. Ako uvádza denník Sme , vyplýva to z výpovede Miroslava Janebu, ktorého poslal súd koncom roka 2019 do väzby pre podozrenia z členstva v zločineckej skupine Sereďania a z účasti na vražde údajného bossa tohto gangu Maroša Kováča Miroslav Janeba podľa denníka v minulosti „zastupoval“ dvoch nelegálnych výrobcov cigariet, ktorých poznal len pod menami „Vasiľ“ a „Jegor“. Obaja od neho chceli, aby im na daňovom úrade vybavil nerušenú výrobu. „Potreboval sa preto dostať k vtedajšiemu šéfovi kriminálky finančnej správy Ľudovítovi Makóovi, ktorého nepoznal,“ píše denník.Dodáva, že za týmto účelom oslovil Tomáša Rajeckého z mafiánskej skupiny piťovcov. Ten zorganizoval stretnutie s Ľudovítom Makóom v kaštieli podnikateľa Zoroslava Kollára v Tonkovciach. Následne Miroslav Janeba podľa vlastných slov prostredníctvom Tomáša Rajeckého vyplatil Ľudovítovi Makóovi 800-tisíc eur.„Vasiľ mal fabriku pri obci Lipová, za ochranu platil mesačne paušál 150-tisíc eur. Jegorova výrobňa bola v bratislavských Vajnoroch a platil 160-tisíc eur. Len Vasiľ takto od septembra 2019 vyplatil Miroslavovi Janebovi 900-tisíc eur, ten si nechal 120-tisíc eur,“ uvádza denník.Výrobňu cigariet Golden Tobacco vo Vozokanoch mali podľa denníka aj podnikatelia Jozef K. a Gabriel B. V nej okrem riadnej výroby produkovali podľa denníka aj cigarety načierno.„Ich sprostredkovateľom s Ludovítom Makóom namiesto Tomáša Rajeckého a Zoroslava Kollára bol bývalý siskár František Böhm , ktorý vo februári spáchal samovraždu. Dohodli si úplatok za každý kamión nelegálnych cigariet stotisíc eur, z ktorých si František Böhm nechával 40 až 50-tisíc podľa počtu cigariet v kamióne. Takto podnikali do roku 2016," uvádza denník s tým, že výrobne sa týkala aj spomenutá sabotovaná akcia.„Ľudovít Makó priamo komunikoval s veliteľom akcie a on potom na hlasitom odposluchu s Jozefom K., kde mu Ľudovít Makó dal jasné inštrukcie, čo má spraviť a ako má vyviesť nelegálne vyrobené cigarety z Vozokán z fabriky,“ dodáva denník.