Ľudské práva LGBTI+ ľudí sú ohrozené, podľa komisárky nenastal na Slovensku od vraždy na Zámockej žiaden pokrok

25.4.2023 (SITA.sk) - Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyjadrila sklamanie nad tým, že po šiestich mesiacoch od teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave , kde mladý páchateľ zastrelil dvoch ľudí z LGBTI+ komunity, nenastal na Slovensku žiaden pokrok v ľudských právach týchto ľudí.Urobila tak prostredníctvom listu, ktorý adresovala poslancom Národnej rady SR s tým, že ľudské práva LGBTI ľudí sú ohrozené. V tlačovej správe o tom informovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) Komisárka vyjadrila znepokojenie z toho, že sa opakovane predkladajú retrogresívne legislatívne návrhy, vrátane predloženej novely zákona o rodnom čísle.Preto súčasne vyzvala poslancov, aby tento legislatívny návrh neprijali, pretože jeho prijatím by sa SR dostala do rozporu s jej záväzkami podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.SNSĽP v marci 2023 rovnako upozorňovalo, že daná novela zákona porušuje právo na ochranu súkromného života transrodových ľudí.„Pripájame sa preto k výzve komisárky na zabezpečenie toho, aby podmienky pre právnu tranzíciu boli v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi a medicínskymi štandardmi, vrátane toho, aby právna tranzícia nebola podmienená sterilizáciou v rozpore s právom na ochranu súkromného života a právom na zdravie," vyhlásilo SNSĽP.Komisárka v liste upozornila poslancov aj na to, že súčasný právny rámec na Slovensku, ani návrh na zavedenie inštitútu dôverníkov, nezabezpečuje primerané uznanie a ochranu vzťahov párov rovnakého pohlavia.Komisárka preto vyzvala aj na posilnenie boja proti intolerancii a diskrimináciu a podporu občianskej spoločnosti. Upozornila, že osoby vo vedúcich funkciách, vrátane poslancov, by sa mali vyhýbať schvaľovaniu či šíreniu nenávistných prejavov a označovania podpory ľudských práv ako „rodovú ideológiu“ alebo „LGBTI ideológiu“.