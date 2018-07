Ľudskoprávny komisár OSN žiada prepustiť ďalších čínskych aktivistov

Poetka Liou Sia, vdova po nositeľovi Nobelovej ceny za mier Liou Siao-poovisa usmieva na medzinárodnom letisku vo fínskom meste Vantaa 10. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 10. júla (TASR) - Čína by mala prepustiť aj ďalších obhajcov ľudských práv. Uviedol to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn v reakcii na utorňajšie prepustenie vdovy po čínskom nositeľovi Nobelovej ceny mieru Liou Siao-poovi.Podľa agentúry AP Zajd uvítal správy, že Liou Sia po ôsmich rokoch domáceho väzenia odcestovala z Číny do Nemecka. Podľa ľudskoprávneho komisára OSN by malo byť umožnené jej mladšiemu bratovi Liou Chuejovi, aby sa k nej v Nemecku pripojil, ak si to bude želať.dodal Zajd Raad Husajn.Vlády západných krajín a aktivisti už pred rokmi vyzývali Čínu na prepustenie poetky Liou Sia s tým, že nikdy nebola obžalovaná zo žiadneho zločinu. Čínske úrady na ňu uvalili domácu väzbu v roku 2010, len niekoľko dní po tom, čo Nobelov výbor udelil jej manželovi Nobelovu cenu mieru, čo rozhnevalo čínsku vládu.Liou Siao-po bol v tom čase vo väzení. Vlani v júli zomrel vo väzbe na rakovinu pečene, čo vyvolalo nové výzvy na prepustenie jeho vdovy z domáceho väzenia.Čína odsúdila Liou Siao-poa v roku 2009 na 11 rokov väzenia za podnecovanie k zvrhnutiu štátnej moci, keď pomohol napísať manifest, ktorý vyzýval na politickú a ekonomickú liberalizáciu.