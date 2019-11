Lufthansa a palubný personál sa dohodli, štrajky aerolíniám nehrozia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 12. novembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa a odborový zväz UFO zastupujúci palubný personál dosiahli dohodu, čo by malo zabrániť ďalším štrajkom, aké Lufthansu zasiahli minulý týždeň.Lufthansa a zástupcovia UFO potvrdili dohodu, ku ktorej dospeli po troch dňoch rokovaní vo Frankfurte nad Mohanom. Aerolínie museli pre dvojdňový štrajk palubného personálu zrušiť minulý týždeň približne 1500 letov.Odborová organizácia UFO vyzvala na štrajk s cieľom presadiť lepšie platové podmienky pre 21.000 členov palubného personálu. Odbory následne pohrozili, že štrajky rozšíria aj na štyri nemecké dcérske spoločnosti Lufthansy - Germanwings, Eurowings Germany, Lufthansa City Line a SunExpress Germany.Zástupcovia UFO dodali, že Lufthansa súhlasila so zrušením viacerých krokov proti odborom a so zlepšením podmienok nových zamestnancov. Ďalšie podrobnosti plánujú zverejniť na tlačovej konferencii vo štvrtok 14. novembra.V pondelok (11. 11.) iná odborová organizácia Verdi oznámila, že začala rokovať s vedením Lufthansy za približne 3500 sezónnych členov palubného personálu. Ich mzdy sú podstatne nižšie než v prípade stálych členov palubného personálu, pričom podľa Verdi niektorí zarábajú v čistom mesačne menej než 950 eur. Ako povedala hlavná vyjednávačka Verdi Mira Neumaierová, s takými nízkymi mzdami je prakticky nemožné dovoliť si byt a žiť v takých mestách ako Mníchov alebo Frankfurt nad Mohanom.