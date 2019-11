Lufthanse hrozia ďalšie štrajky, ak sa s odbormi nedohodne na mzdách

Lietadla spoločnosti Lufthansa. Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 20. novembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v stredu uviedla, že sa počas nasledujúcich siedmich dní pokúsi nájsť riešenie v spore o mzdy so zamestnancami. Odborová organizácia UFO totiž pohrozila štrajkami, ak Lufthansa neurobí ústupky.Hovorca spoločnosti Lufthansa v tejto súvislosti uviedol, že riešenie je možné nájsť iba v rámci spoločných diskusií a arbitráží.UFO varovalo, že ak sa nedosiahne žiadny pokrok, oznámi na budúci štvrtok (21. 11.), kedy a kde sa uskutočnia štrajky a ako dlho budú trvať.UFO zároveň v stredu upozornilo na to, že štrajky by sa mohli konať počas vianočného obdobia, ak Lufthansa neustúpi v spore o mzdy.