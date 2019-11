Luis Enrique bude viesť Španielov už bez Morena

Na snímke španielsky reprezentačný futbalový tréner Luis Enrique počas oficiálneho predstavenia v Las Rozas neďaleko Madridu 27. novembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Barcelona 27. novembra (TASR) - Luis Enrique v stredu oficiálne opäť prevzal španielsku futbalovú reprezentáciu. Zároveň vysvetlil príčinu zhoršenia vzťahu so svojím niekdajším asistentom Robertom Morenom.Moreno prevzal vedenie mužstva v júni, keď sa Luis Enrique staral o svoju chorú dcéru. Úspešne absolvoval kvalifikáciu a postúpil so Španielmi na EURO 2020, no následne bez slova svoje pôsobenie na lavičke ukončil. "," povedal Luis Enrique podľa agentúry DPA.