Luis Suárez napriek karanténe nezabúda na rodnú krajinu, financuje balíčky pre chudobné rodiny

28.3.2020 - Uruguajský futbalový útočník Luis Suárez síce už 14 rokov pôsobí v Európy a aj teraz sa zo zranenia zotavuje v Španielsku, nezabudol však ani na svoju vlasť. Počas pandémie ochorenia COVID-19, ktoré v jeho krajine zatiaľ potvrdili u 274 osôb bez strát na životoch, sa totiž rozhodol pomáhať ľuďom v núdzi aspoň na diaľku - v spolupráci so samosprávou vo štvrti Casavalle v hlavnom meste Montevideo nechal pripraviť a financoval 500 balíčkov s potravinami a základnými hygienickými pomôckami pre chudobné rodiny."Je to to najmenej, čo môžem urobiť pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú," povedal Suárez podľa miestneho periodika El Observador."Neuvažoval som nad návratom do krajiny, aby som pomáhal. Najlepšia cesta, ako tak môžem spraviť, je takto na diaľku z môjho domu v Barcelone. Robím to s veľkou cťou, že môžem pomôcť. Španielsko je zatiaľ spolu s Taliansko, Iránom, Čínou a Kórejskou republikou jednou z najviac zasiahnutých krajín, takže s rodinou zostávame doma a dávame si pozor. Neklesáme však na duchu. Plníme pokyny príslušných orgánov a expertov, ktorí nám nakazujú zdržiavať sa doma," informoval elitný futbalový útočník.Podobnú aktivitu chystá futbalista FC Barcelona aj v ďalších dňoch a aj jeho spoluhráči z reprezentácie chcú prispieť svojou troškou - tiež chystajú podporný program a celú škálu solidárnych akcií..