Luis Suárez sa podrobil operácii a v zostave FC Barcelona bude chýbať do konca sezóny

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Uruguajský futbalový útočník FC Barcelona Luis Suárez sa v nedeľu podrobil operácii menisku pravého kolena a sezóna sa pre neho predčasne skončila.Lekári pôvodne odhadovali jeho absenciu na niekoľko týždňov, no po novom sú to až štyri mesiace. Líder najvyššej španielskej súťaže tak v tejto sezóne musí hrať už bez elitného zakončovateľa. Suáreza trápilo koleno už od duelu proti Espanyolu Barcelona 2:2 ).V aktuálnej sezóne strelil uruguajský útočník 14 gólov, viac ich má v tíme "blaugranas" iba hviezdny Lionel Messi . V historickom rebríčku kanonierov klubu je Suárez štvrtý so 191 gólmi.