Luka Dončič sa odtrhol z reťaze a v jedinom zápase NBA strelil 73 bodov, viac dosiahli len Chamberlain a Bryant

27.1.2024 (SITA.sk) - Hviezdny slovinský basketbalista Luka Dončič nastrieľal v piatkovom zápase zámorskej NBA na palubovke Atlanty Hawks úctyhodných 73 bodov a výraznou mierou sa tak podieľal na triumfe Dallasu Mavericks 148:143.Dvadsaťštyriročný rodák z Ľubľany zaznamenal v stretnutí viac ako 49 percent všetkých bodov hosťujúceho tímu.Keď tréner Dallasu Jason Kidd počas zápasu v Atlante videl, že Dončičovi to sype viac ako obvykle, nerobil si žiadne starosti s tým, že to naruší herný plán mužstva. „On je náš herný plán,“ povedal Kidd.Dončičov nástrel prišiel iba štyri dni po tom, ako Joel Embiid z Philadelphie dosiahol 70 bodov pri pondelňajšom triumfe 76ers nad San Antoniom (133:123), čo bol dovtedajší sezónny rekord.Dončič však túto métu ešte vylepšil a v historických štatistikách v počte bodov v jednom zápase sa zaradil na 4. miesto vedľa Wilta Chamberlaina a Davida Thompsona.Produktívnejší v rámci jedného zápasu boli v minulosti iba dvaja hráči - spomenutý Chamberlain a Kobe Bryant Absolútny rekord patrí legendárnemu Chamberlainovi, ktorý 2. marca 1962 v drese Philadelphia Warriors v dueli proti New York Knicks nasúkal sto bodov.Druhá priečka patrí Bryantovi, ktorý sa 22. januára 2006 zaskvel v drese Los Angeles Lakers dovedna 81 bodmi v dueli proti Torontu Raptors Tretia priečka patrí opäť Chamberlainovi, v zápase proti Los Angeles Lakers 8. decembra 1961 zaznamenal 78 bodov.„Byť v spoločnosti týchto mien je niečo výnimočné. Pripadá mi to neuveriteľné,“ povedal Dončič a na otázku, aký je recept na takúto produktivitu v jednom zápase, odvetil: „Musíte neustále hrať a dôverovať svojim spoluhráčom.“Dončičov míľnik mal špecifický nádych v tom, že sa udial práve v Atlante. Práve organizácia Hawks si ho v roku 2018 vybrala v drafte z 3. miesta, no prakticky okamžite sa ho rozhodla „vytrejdovať“ do Dallasu, kde Dončič prežil celú doterajšiu kariéru v zámorskej profilige. Predtým tri roky pôsobil v španielskom Reale Madrid.