Luka Dončič sa zapísal do histórie olympiád, v Tokiu mu na to stačil jeden zápas (video)

Rekordy ho nezaujímajú

Najlepším strelcom Juhoameričanov bol Scola

26.7.2021 - Lukovi Dončičovi stačil jeden zápas na to, aby sa zapísal do historických listín na olympijských hrách. Skvelý rozohrávač tímu zámorskej NBA Dallas Mavericks bol lídrom Slovinska pri víťazstve nad Argentínou 118:100 v ich prvom súboji na olympijskom basketbalovom turnaji v histórii.Dvadsaťdvaročný rozohrávač či skôr krídelník Dončič prispel k triumfu 48 bodmi, 11 doskokmi, 5 asistenciami a 3 blokmi, keď už po prvom polčase mal na konte 31 bodov. Vtedy sa zdalo, že by mohol ohroziť aj absolútny olympijský rekord v počte bodov v jednom zápase v podaní Brazílčana Oscara Schmidta - 55 zo Soulu 1988.Napokon so 48 bodmi "iba" vyrovnal Austrálčana Eddieho Palubinskasa z OH 1976 v Montreale na druhom mieste historického olympijského poradia."Rekordy ma nezaujímajú. Pre mňa sú dôležité naše víťazstvá, pre tie sme si sem prišli," uviedol Luka Dončič. "Je šialené, že má len 22 rokov a už istý čas predvádza takéto výkony. Na lavičke sme mu všetci vraveli, nech si ide po rekord, a on len krútil hlavou, že mu stačí tímové víťazstvo," podotkol Dončičov spoluhráč Zoran Dragič.Na adresu fenomenálneho Slovinca sa s veľkým rešpektom vyjadril aj tréner Argentíny Sergio Hernández: "Povedal som to už pred dvoma rokmi. On je najlepší hráč na svete vrátane všetkých v NBA. A ak vtedy o tom niekto pochyboval, dnes už nemusí. Luka je naozaj najlepší. Skúšali sme proti nemu všetko, ale on nie je normálny hráč, takže to neplatilo."Aj na argentínskej strane sa napriek prehre zrodil jeden rekordný zápis. Najlepším strelcom Juhoameričanov bol 23-bodový Luis Scola, ktorý sa vo veku 41 rokov zúčastňuje po piaty raz na najväčšom letnom športovom sviatku. A to je vyrovnaný rekord v počte účastí pod piatimi farebnými kruhmi v mužskom basketbale.V C-skupine olympijského turnaja v basketbale mužov účinkujú aj Japonci a Španieli. Ich vzájomný zápas príde na rad v pondelok od 14.00 h SELČ.