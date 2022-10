Lukáš Adamec videoklipom k piesni „Veď Vieš“ približuje, ako pracovať na dlhoročnej láske

Lucia Gibarti je veľký profík

Príbeh, v ktorom sa snúbi minulosť so súčasnosťou

Vianočná pieseň i nový zvuk na spadnutie

12.10.2022 - Svetlo sveta uzrel videoklip k ďalšej piesni Lukáša Adamca , ktorý je súčasťou jeho posledného albumu „...na lepšie časy...“. Rezké dueto „Veď Vieš“, s mladou speváčkou Luciou Gibarti, je siedmou a zároveň poslednou skladbou zo spomínaného CD, ktorá sa dočkala i vizuálnej podoby.Ďalší videoklip, ktorý talentovaný spevák verejnosti ponúkne, bude z úplne novej produkcie. Adamec posledné týždne, medzi hraním, trávi čas v štúdiu a sľubuje hudobné prekvapenie ladené na troška inú nôtu, ako sú fanúšikovia u hudobníka doposiaľ zvyknutí. „Veď Vieš“ pochádza z pera samotného speváka, či už textovo, ale aj po hudobnej stránke.„Táto pieseň vznikala dlhšie. Nápad na námet skladby bol môj. Tomi Okres (Bass Chinaski) mi túto vec doprodukoval spoločne aj s Jánom Steinsdörferom (klávesy Chinaski), aj vďaka nim má táto pesnička v sebe skutočný život. Chcel som pôvodne urobiť song o hádke, resp. spievaný hádkou, následne ho zjemniť udobrením. Ono je to tak, ľudia sa hádajú, naťahujú, provokujú. Najmä tí, čo sú spolu dlho. Dôležité je, že to končí láskou a vášňou. Pre mňa sú takéto “ups and downs“ dynamikou vzťahu s nehasnúcim podtónom lásky, ktorý to drží pokope,“ približuje spevák význam piesne.Aká by to bola partnerská hádka, bez úctyhodného proťajšku? V tomto prípade ruku k dielu priložila slovenská speváčka Lucia Gibarti , ktorá Slovákov svojho času uchvátila naspievaním piesne Slovensko moje, Otčina Moja.„Ja mám veľmi rád výrazné a talentované stvorenia a Lucka tieto atribúty hravo spĺňa. Je super speváčka, je krásna – je to taký zjav, ktorý verím, že ešte pomúti vody slovenskej hudby. Pracovalo sa mi s ňou výborne. Lucka je veľký profik,“ pochvaľuje si Adamec spoluprácu s vedomím, že pri výbere speváckej partnerky stavil na dobrú kartu.„Lucia songu dodala tú správnu iskru svojím krásnym a zaujímavým hlasom, ale aj energiou, ktorá z nej doslova srší. Za čo jej ďakujem,“ dodáva spevákPesnička, ako aj časť albumu, sa nahrávala v štúdiu Klakson v Lipanoch. „Už spomínaní Tomi Okres a Jan Steinsdörfer okrem produkcie zachytili svoje umenie v tejto skladbe aj v podobe nahratých hudobných nástrojov. Tomi sa zmocnil všetkých gitár – elektrickej, akustickej, ale aj bass gitary. Honza má zasa na svedomí klávesy a programming. Málokto vie, že do nahrávania sa zapojila aj Honzova manželka a pomohla s vokálmi. Bicie nám nahral Marcel Buntaj. Tú skladbu mám naozaj veľmi rád aj vďaka nim. Zaslúžia si veľké ďakujem,“ opisuje Lukáš proces vzniku skladby.Ako by mal videoklip k „Veď Vieš“ vyzerať, bol tiež istý proces. „Pôvodne som tam chcel mat čisto deti, ktoré sa hašteria a behajú po dome, záhrade, naháňajú sa. Je to detský prejav, že sa ľúbia. Potom mi došlo, že v klipe jednoducho musíme byť aj ja a Lucka. Nakoniec to do rúk zobral Miško Nemtuda a vzišiel z toho síce fiktívny, zato krásny príbeh. Deti zobrazujú nás v minulosti. Ich príbeh je jasný. Spoločné leto, spoločné spomienky a začiatok lásky, ktorá vytrvala roky. V klipe sa prelíname medzi minulosťou a súčasnosťou. Ako sme ako deti zakopali poklad, ako sme trávili leto, ako sme sa zamilovali. A po rokoch sme stále tu, sme stále spolu, stále zamilovaní, s krásnymi spomienkami, aj keď už máme čo to za sebou. “Na ničom nezáleží, jedine na nás, láska,“ vyzdvihuje muzikant text piesne.Samotné natáčanie prebehlo v prostredí mlynu v Jelke a skvelý produkčný tím, pod vedením spomínaného Nemtudu, ktorý má celý klip na svedomí, to stihol za jediný deň. „Postprodukcia, z časovej zaneprázdnenosti všetkých zúčastnených, trvala 2-3 týždne,“ približuje Adamec.„S Michalom Nemtudom som mal už možnosť pracovať pri výrobe videa 'Život je boj'. Po tejto skúsenosti som, ale chcel s Mišom robiť viac. Podľa mňa je neskutočne šikovný. Mal so sebou super tím ľudí a veľmi rád by som vyzdvihol aj šikovnosť a pružnosť našich dvoch malých hercov – Lindu Szabovú a Wiliama Vanka. Sú to skutočne veľmi talentované deti,“ dodáva spevák k téme natáčania a nešetrí chválou.To, že Lukáš Adamec so svojimi dlhoročnými spolupracovníkmi zarezáva v štúdiu bolo avizované hneď úvodom. Ale aj to, že hudobník už čoskoro ponúkne „niečo iné“, ako sme u neho zvyknutí.„Aktuálne doťahujeme finál vianočnej pesničky, ktorá bude znieť rádiovým éterom už tieto Vianoce. Bude to moja prvotina tohto žánru. Robíme však tiež na nových songoch s úplne novým zvukom. Verím, že sa bude fanúšikom páčiť. Veľmi sa teším, keď to ľudom budem môcť prezentovať, či už prostredníctvom videoklipov, ale aj LIVE,“ odkazuje spevák na záver.Kde úspešného rodáka z Košíc môžu priaznivci vidieť najbližšie, je priebežne zverejňované na sociálnych sieťach Lukáša Adamca.