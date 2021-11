Lukáš sa priznal k vraždám v obci Lednické Rovne, pomáhala mu maloletá sestra

Súd nabral rýchly spád

K usmrteniu došlo v spánku

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici odsúdil Lukáša K. na 19 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trest s maximálnym stupňom stráženia.Obžalovaného uznal súd vinným z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a z prečinu poškodzovania cudzej veci, ktoré sa stali v Lednických Rovniach v okrese Púchov v minulom roku.Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková , rozsudok nie je právoplatný, nakoľko prokurátor aj obžalovaný sa k podaniu opravného prostriedku vyjadria v zákonom stanovenej lehote.„Súd obžalovanému uložil psychiatrické ochranné liečenie ambulantnou formou a rozhodol tiež o zhabaní vecí. Podľa Trestného poriadku sa poškodení s nárokmi na náhradu škody odkazujú na civilný proces,“ doplnila hovorkyňa.Hlavné pojednávanie, ktoré sa začalo v utorok, nabralo rýchly spád po tom, ako obžalovaný urobil vyhlásenie, že je vinný zo skutku uvedeného v obžalobe. Súd na návrh prokurátora a obhajkyne vyhlásenie prijal, dokazovanie sa nekonalo a súd rozhodoval iba o výške trestu.Počas pojednávania boli čítané výpovede svedkov a znalecké posudky. Podľa obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry mal obžalovaný usmrtiť nevlastného otca 44-ročného Miroslava a jeho priateľku 48-ročnú Janette. Usmrtil ich v spánku a následne rozliali spolu s maloletou sestrou motorový olej po dome a založili požiar, aby zničili dôkazy o vražde.Polícia ešte v novembri 2020 informovala, že na čine sa malo podieľať aj maloleté dieťa. „Vyšetrovaním sme zistili, že obvinený mal vraždu spolu s jednou z maloletých vopred naplánovať. Motívom mala byť pomsta za zlé správanie sa k deťom. Plán bol taký, že k usmrteniu dôjde v spánku, čo sa aj stalo. Na zakrytie činu mali podpáliť dom. Deti mali byť vyvedené mimo objekt, aby zhoreli len telá a zničili sa dôkazy o vražde," uviedli policajti. Jedna z maloletých sestier podľa polície obžalovanému pomáhala so založením požiaru, keď po dome rozliala horľavú látku.Telá zavraždených objavili po uhasení požiaru domu v obci Lednické Rovne 19. novembra minulého roku. Obžalovanému hrozil trest 25 rokov väzenia, prípadne doživotie.